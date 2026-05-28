Швеция готовится передать Украине истребители Gripen: что известно

Швеция планирует передать Украине несколько истребителей Gripen моделей C и D. Украина оплатит их за счет кредитов ЕС.

Видео дня

Об этом сообщило издание Aftonbladet. Также начнутся переговоры относительно будущей продажи Украине дополнительных самолетов.

Что известно

Издание отметило, что правительство Швеции передаст Украине бесплатную партию истребителей Gripen моделей C и D.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон созвал пресс-конференцию на базе Upplands flygflottilj в городе Уппсала.

"Там будет представлена информация, связанная с международным сотрудничеством в авиационной отрасли", – говорится в материале.

По информации издания, также начнутся переговоры относительно будущей продажи Украине дополнительных самолетов, более современных Gripen E.

Отмечается, чтоУкраина оплатит эти самолеты за счет кредитов ЕС.

В прошлом году Швеция и Украина подписали письмо о намерениях, которое может способствовать соглашению на 100–150 самолетов Gripen.

В этом году Венгрия отменила свое вето против начала выплаты 90 миллиардов евро кредитов стран ЕС Украине.

Какую военную помощь оказывала Украине Швеция

В целом же с начала полномасштабного вторжения России Швеция предоставила Киеву военную помощь на более 100 млрд крон (11,3 млрд долларов), что делает ее одним из крупнейших доноров Украины.

Ранее Швеция объявила о новом масштабном пакете поддержки для Украины. Помощь предусматривает не только финансирование, но и развитие военного сотрудничества, в частности в авиационной сфере.

В частности, Швеция выделит около 4 миллиардов евро поддержки для Украины. Речь идет о комплексной помощи, которая охватывает как оборонное, так и гуманитарное направления.

Также Швеция участвует в программе Bring Kids Back UA, направленной на возвращение украинских детей, депортированных в Россию.

Также еще ранее, 19 февраля, правительство Швеции одобрило выделение 21-го пакета военной помощи Украине на сумму 12,9 млрд шведских крон (примерно $1,42 млрд). В него вошли системы противовоздушной обороны, дроны и ракеты большой дальности.

Первая часть пакета, стоимостью 4,3 млрд крон (473 млн долларов), будет направлена на закупку и передачу Украине систем, способных противостоять роевым атакам вражеских дронов.

Еще 5,6 млрд крон (616 млн долларов) Швеция выделяет на развитие и производство Украиной собственных дальнобойных ракет и дронов большой дальности, как воздушных, так и морских.

Остальные 3 млрд крон (330 млн долларов) пойдут на гранатометы из запасов шведской армии, а также на закупку артиллерийских снарядов и запасных деталей и на обучение украинского личного состава.

В правительстве Швеции отметили, что этот пакет является частью общей военной поддержки Украины в 2026 году на сумму 40 млрд крон.

Как сообщал OBOZ.UA, Мерца призвали предоставить Украине Taurus в ответ на новые удары России "Орешником". В ответ на новые российские удары "Орешником" по Украине, Германия должна предоставить Киеву крылатые ракеты класса "воздух-земля" большой дальности Taurus. С такими призывами к канцлеру Фридриху Мерцу обратились немецкие политики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!