Швеция выделила Украине пакет военной помощи на $1,4 млрд: на что пойдут деньги

Правительство Швеции в четверг, 19 февраля, одобрило выделение 21-го пакета военной помощи Украине на сумму 12,9 млрд шведских крон (примерно $1,42 млрд). В него войдут системы противовоздушной обороны, дроны и ракеты большой дальности.

Об этом говорится в сообщении на сайте шведского правительства. Отмечается, что помощь будет сосредоточена на усилении ПВО Украины.

"Пакеты поддержки Швеции базируются на приоритетах и потребностях Украины, и Украина специально запросила поддержку в области противовоздушной обороны, систем вооружения большой дальности и боеприпасов", – говорится в сообщении.

На что будут направлены средства

Первая часть пакета стоимостью 4,3 млрд крон (473 млн долларов) будет направлена на закупку и передачу Украине систем, способных противостоять роевым атакам вражеских дронов. Сюда входят зенитно-ракетные системы Tridon Mk2, зенитные ракеты и боевые дроны, все они будут устанавливаться на транспортные средства.

В дополнение Швеция передаст сенсоры, роботы и зенитные пушки.

Еще 5,6 млрд крон (616 млн долларов) Швеция выделяет на развитие и производство Украиной собственных дальнобойных ракет и дронов большой дальности, как воздушных, так и морских.

Остальные 3 млрд крон (330 млн долларов) пойдут на гранатометы из запасов шведской армии, а также на закупку артиллерийских снарядов и запасных деталей и на обучение украинского личного состава.

В правительстве Швеции отметили, что этот пакет является частью общей военной поддержки Украины в 2026 году на сумму 40 млрд крон.

Всего же с начала полномасштабного вторжения России Швеция предоставила Киеву военную помощь на более 100 млрд крон (11,3 млрд долларов), что делает ее одним из крупнейших доноров Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Швеция объявила о новом пакете энергетической помощи Украине на 1 млрд крон (94 млн евро). Средства направят как на неотложные нужды, так и на укрепление энергоснабжения в долгосрочной перспективе.

