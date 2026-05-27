'Пришло время': Мерца призвали предоставить Украине Taurus в ответ на новые удары России 'Орешником'

В ответ на новые российские удары "Орешником" по Украине, Германия должна предоставить Киеву крылатые ракеты класса "воздух-земля" большой дальности Taurus. С такими призывами к канцлеру Фридриху Мерцу обратились немецкие политики.

Они убеждены, что поставки вооружения "давно назрели". Об этом сообщает Deutsche Welle.

В 2024 году, находясь на посту лидера оппозиции, Мерц выступал за поставку Украине крылатых ракет Taurus. Однако после года пребывания на посту канцлера он так и не воплотил эту инициативу в жизнь. В марте 2026 года глава правительства заявил, что Украина больше не нуждается в этом виде вооружения.

Канцлер подчеркнул, что Украина сейчас имеет собственное оружие большой дальности, "которое она сама создала" и которое "значительно эффективнее, чем то относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которые мы могли бы им передать",

На последнюю массированную атаку РФ по Киеву и области, в частности ракетой "Орешник", которая произошла в ночь на 24 мая Мерц отреагировал заявлением: "федеральное правительство решительно осуждает эту безрассудную эскалацию. Германия продолжает твердо стоять на стороне Украины", однако по мнению немецких политиков, этого мало.

Что сказали немецкие чиновники

"Этого недостаточно как ответ на российские военные преступления, господин канцлер. Адекватным ответом стало бы разрешение на поставку ракет Taurus", – написал политик от партии "зеленых", который сейчас возглавляет аналитический "Центр либеральной современности" Ральф Фюкс.

"Поставка ракет Taurus давно назрела. Как средство высокоточного удара большой дальности Taurus остается абсолютно обоснованным с военной точки зрения решением", – заявил депутат Бундестага и эксперт по внешней политике партии ХДС, то есть однопартиец, Родерих Кизеветтер.

Поддержку в поставках крылатых ракет Киеву также выражала либеральная партия СвДП, которая входила в предыдущую правящую коалицию.

"Если мы правильно поняли Фридриха Мерца до выборов, то настало время – сейчас, если не раньше, – поставить Украине ракеты Taurus", – говорится в заявлении партии от 25 мая.

Что известно о ракете Taurus

Taurus – это авиационная дозвуковая крылатая ракета класса "воздух – поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных ПВО противника целей.

Это ракета весом 1400 кг и длиной 5 метров, официальная дальность полета которой зафиксирована на уровне 500 км. Фактически это немецко-шведский аналог франко-британской ракеты Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фридрих Мерц заявлял, что был бы готов передать Силам обороны Украины немецкие Taurus. Но лишь при условии, что соответствующее решение поддержат и другие лидеры ЕС. Причем политик отмечал, что якобы придерживался такой позиции и раньше.

