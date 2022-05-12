Штайнмайер заговорил о визите в Украину и встрече с Зеленским

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заговорил о визите в Украину. Он готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом немецкий лидер сказал в эфире телеканала MDR 11 мая. Однако, по его словам, эта поездка пока не планируется.

"Я предполагаю, что в свое время вновь встречусь с президентом Зеленским", – сказал он.

Напомним, что в апреле федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с другими правительственными делегациями стран ЕС, однако президент Украины Владимир Зеленский отказал ему во встрече. В правительственных кругах тогда сообщили, что причиной являются тесные связи немецкого лидера с Россией.

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Уже 5 мая Зеленский провел телефонные переговоры со Штайнмайером. Сторонам удалось оставить в прошлом былые разногласия. Теперь сотрудничество между Украиной и Германией имеет все шансы еще больше укрепиться.

Факт беседы подтвердил сам Зеленский, отметив, что имел хороший, конструктивный, важный разговор со Штайнмайером, в котором поблагодарил президента Германии за активную поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в немецком правительстве заявили, что Штайнмайер "четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины". А нежелание Киева проводить встречу с ним там восприняли с удивлением. Владимир Зеленский подчеркнул, что команда главы Германии не обращалась в Офис президента по поводу визита в нашу страну. Каких-либо официальных запросов на этот счет не поступало.