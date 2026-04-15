СБУ задержала завуча школы в Краматорске, которая работала на ФСБ: корректировала обстрелы города. Фото

В Краматорске завуч одной из школ корректировала российские удары по городу. Предательницу ФСБ завербовала, когда та ездила в Беларусь в начале полномасштабной войны.

Вражескую информаторку задержали сотрудники Службы безопасности Украины, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Подробности раскрыли в СБУ.

Что известно

Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области информаторку ФСБ. Работать на врага и наводить ракетно-пушечные удары по своему же городу вызвалась заместитель директора школы в Краматорске.

"Как установило расследование, чиновница попала во внимание российской спецслужбы, когда ездила в Беларусь в начале полномасштабной войны. Летом прошлого года ФСБ "активировала" сотрудничество и поручила ей отслеживать локации Сил обороны в прифронтовом городе", – говорится в сообщении.

Для выполнения задач, полученных от кураторов, предательница обходила город и фиксировала места наибольшего сосредоточения личного состава и техники украинских войск. Также нужную ей информацию женщина пыталась узнать, расспрашивая знакомых.

"Собранные сведения она через мессенджер передавала куратору из РФ в виде голосовых и текстовых сообщений с указанием локаций потенциальных "целей". Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее по месту жительства. Одновременно были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск", – рассказали в СБУ.

Во время обысков у задержанной изъяли смартфон, который она использовала для сбора разведданных и контактов с фсб.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники военной контрразведки СБУ и следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

