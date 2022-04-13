Зеленский заявил, что офис Штаймайера не обращался к нему относительно визита в Украину

Команда главы Германии Франка-Вальтера Штайнмайера не обращалась к Офису президента Украины по поводу визита в нашу страну. Каких-либо официальных запросов по этому поводу не поступало.

Об этом рассказал лидер Украины Владимир Зеленский 13 апреля во время брифинга с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. "Я и наш Офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии относительно визита в Украину", – сообщил он.

Зеленский подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны РФ против нашей страны, когда ежедневно погибает мирное население, Украина вправе позволить себе "быть в кругу лидеров тех стран, которые реально ее поддерживают".

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По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, Зеленский был бы очень рад визиту не президента, а немецкого канцлера Олафа Шольца, который уже получил предложение посетить Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Штайнмайер планировал приехать в Киев вместе с другими правительственными делегациями стран ЕС. Однако по данным СМИ, Зеленский не хочет встречаться с ним из-за "тесных связей Штайнмайера с Россией".

В свою очередь в Германии с удивлением восприняли решение Украины отклонить визит Штайнмайера.