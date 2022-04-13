В Берлине заявили, что удивлены решением Киева отклонить визит Штайнмайера

В правительстве Германии считают, что федеральный президент Франко-Вальтер Штайнмайер "четко и недвусмысленно занимает позицию на стороне Украины". Нежелание Киева проводить встречу с ним там восприняли с удивлением.

Ситуацию во вторник, 12 апреля, прокомментировал представитель правительства ФРГ, передает Deutsche Welle. Чиновник указал, что после переизбрания на второй срок (13 февраля 2022-го) президент публично поддержал Киев.

Так, он обратился к главе России Владимиру Путину с призывом: "Снимите удавку с шеи Украины!" – и отметил, что ни одна страна в мире не имеет права уничтожать самоопределение и суверенитет другого государства.

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Представитель немецкого Кабмина добавил: "Германия была и остается в международном масштабе одной из самых решительных поклонниц Украины, и это тесно связано с многолетней работой нынешнего федерального президента".

В свою очередь, глава фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что визит Штайнмайера в Киев был бы "очевидным внешнеполитическим знаком солидарности" и подчеркнул бы постоянную поддержку со стороны Берлина.

Напомним:

Ранее СМИ сообщили, что Штайнмайер планировал поездку в Украину вместе с другими правительственными делегациями ЕС, но Владимир Зеленский отказался от такого визита. Причиной назывались тесные связи президента ФРГ с Россией .

Штайнмайер позже подтвердил, что хотел поехать в украинскую столицу, но власти страны сочли его присутствие нежелательным.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что вместо федерального президента ФРГ приглашение в Киев получил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Как писал OBOZREVATEL, Штайнмайер объявлял о решении Германии поставлять Украине оружие. Это произошло после того, как военные преступления РФ против мирных граждан ужаснули весь мир.