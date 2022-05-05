Зеленский провел разговор со Штайнмайером: договорились оставить прошлое позади

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Сторонам удалось оставить в прошлом былые разногласия.

Теперь сотрудничество между Украиной и Германией имеет все шансы еще больше укрепиться. Об этом сообщил журналист издания BILD Пауль Ронцхаймер.

"Телефонный разговор между Штайнмайером и Зеленским. Пресс-секретарь президента Украины сказал BILD:

"Стороны договорились оставить прошлое позади, чтобы сосредоточиться на будущем сотрудничестве", - написал Ронцхаймер.

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