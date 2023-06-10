Шольц заявил о намерении позвонить Путину и назвал условие 'справедливого мира' в Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц (СДПГ) заявил о намерении провести очередной телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Кремле отвергли такую возможность.

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Как пишет Bild, на 38-м съезде протестантских церквей в Нюрнберге Шольц сообщил о необходимости поддерживать связь с диктатором. Он решил объяснить Путину, что "предпосылкой "справедливого мира" является выведение Россией своих войск".

Канцлер отметил, что уже говорил с российским лидером после начала войны. "Я намерен сделать это снова в ближайшее время", – заявил он.

В аудитории Кирхентага время от времени раздавались возгласы "переговоры". Шольц ответил: "Вести переговоры – это нормально. Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры".

В ответ на такие намерения немецкого канцлера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков коротко отметил российским СМИ: "У Путина пока нет в планах телефонного разговора с Шольцем".

Напомним: последний раз Шольц общался с диктатором по телефону в декабре 2022 года. В январе 2023 года он заявил, что российский диктатор не ищет переговоров по завершению войны против Украины. Он призвал правительства стран Евросоюза заказывать больше оружия для ВСУ.

Политик признал, что война может завершиться только выводом с украинской территории войск РФ, но в то же время не отказывается от переговоров с лидером Кремля.

Канцер подчеркнул, что и дальше будет пытаться достичь прекращения войны РФ против Украины в прямых переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным. Главным требованием является выведение российских войск с украинской территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в "должное время". Он подчеркнул, что Москва должна понимать, что речь не может идти о каком-то "холодном мире", "при котором, например, нынешняя линия фронта становится новой "границей" между Россией и Украиной;

– в то же время канцлер ФРГ яростно защищал отправку помощи Украине после того, как протестующие освистали его во время выступления на собрании его партии в Фалькензее под Берлином. Он подчеркнул, что разжигателем войны является кремлевский диктатор Владимир Путин.

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