Шольц заявил, что Россия теряет поддержку в мире, и назвал путь к миру в Украине

Россия, продолжая войну против Украины, теряет поддержку в мире. Единственный путь к миру – вывод войск РФ из нашей страны.

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Об этом 23 марта заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед саммитом Евросоюза в Брюсселе. "Совершенно очевидно одно: Россия потеряла много поддержки в мире. Решение Генассамблеи ООН очень показательно в этом плане", – сказал он.

По словам Шольца, такое отношение мира подтверждается несколькими резолюциями. Даже те страны, которые воздержались при голосовании, считают войну РФ против Украины абсолютно недопустимой и осуждают ее, поскольку осознают, что принцип, когда более мощный сосед может нападать на менее сильного, угрожает безопасности и миру на всей планете.

"Понятно, что есть один путь к миру: Россия должна вывести свои войска", – заявил канцлер Германии.

Шольц добавил, что лидеры Евросоюза обсудят между собой и с генеральным секретарем ООН вопросы поддержания мира, гарантирование незыблемости границ суверенных государств, а также недопущение глобального голода и скачков цен как следствия войны в Украине.

Он также отметил важность бесперебойного экспорта агропродукции из Украины.

Главы стран и правительств ЕС также проведут "углубленную дискуссию" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как заявил Шольц, президент РФ Владимир Путин не ожидал такой слаженной и решительной поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

"И мы готовы продолжать поддерживать Украину так долго, как это потребуется", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Шольц заявил, что ведет с Путиным "долгие разговоры" и назвал президента РФ "вежливым человеком".

– По мнению канцлера ФРГ, война в Украине не закончится в ближайшее время. Киев и его партнеры должны быть готовы к такому факту, заявил Шольц.

– Канцлер Германии поддержал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Путина. По словам Шольца, это решение доказывает, что никто не может быть выше закона.