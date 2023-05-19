Шольц назвал Россию угрозой всему миру

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что страна-агрессор Россия, которая устроила неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину в февраля 2022 года, является угрозой не только для нашего государства, но и для всей планеты. Он заявил, что необходимо добиться того, чтобы в Украине наступил мир.

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Об этом Шольц сказал после прибытия в японский город Хиросима, где с 19 по 21 мая будет проходить ежегодный саммит G7. Слова канцлера ФРГ процитировало издание Bloomberg.

При этом он напомнил про атомные бомбардировки Хиросимы в в 1945 году, на финальном этапе Второй мировой войны, назвав этот город "символом необходимости достижения мира".

Отвечая на вопрос об отношениях Запада с Китаем Шольц сказал, что западные государства не преследуют цель "отделиться от одной страны".

"Мы хотим организовать глобальные торговые отношения так, чтобы риски не становились большими в результате зависимости от одной страны", – заявил немецкий канцлер.

Ранее стало известно, что одной из главных тем саммита "Большой семерки" в Хиросиме станет поддержка Украины, которая продолжает сражаться за свою свободу и демократические ценности. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак призовет лидеров усилить военную поддержку Украины, включая поставку самолетов, в частности истребителей F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите в онлайн-формате в воскресенье, 21 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шольц заявил, что Украина готова к "мирному решению" в войне с РФ, но не к тому, чтобы условия диктовала страна-агрессор. Прекращение боевых действий не должно означать замораживание войны.

Также канцлер сказал, что необходимо заставить Россию покинуть территорию Украины – "по-другому не получится".