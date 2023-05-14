Шольц назвал условие, при котором Украина согласится на 'мирное решение'

Украина готова к "мирному решению" конфликта с РФ, но не к тому, чтобы условия диктовала страна-агрессор. Прекращение боевых действий не должно означать замораживание войны.

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Об этом 14 мая заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. В частности, политик прокомментировал "мирные инициативы" Бразилии.

"Нужно везде говорить, что Украина готова к миру, но она по праву и при нашей полной поддержке требует, что это не должно означать просто замораживания конфликта и того, что Россия будет диктовать условия", – подчеркнул Шольц.

Он добавил, что "хорошо, когда и другие страны прилагают усилия для достижения мира, но они должны держать в уме, что это не может быть против Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Шольц заявил, что необходимо заставить Россию покинуть территорию Украины – "по-другому не получится".

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украину пытаются "усадить" за стол переговоров с Россией, но Киев согласится на дипломатический процесс только на своих условиях.

– Президент Бразилии Лула да Силва предложил Украине отдать Крым России для прекращения войны. Такое предложение он аргументировал тем, что "миру нужен покой".

– Публицист Фрэнсис Фукуяма назвал минимальные предпосылки для переговоров Украины с РФ. По его мнению, сначала ВСУ должны освободить Херсонщину и Запорожье.