'Думаю, будет успех!' Зеленский заявил о создании коалиции истребителей для Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в ЕС был необходим в том числе для создания "коалиции истребителей". Глава государства надеется на успех в этом вопросе.

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Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Мы сейчас работаем над созданием "коалиции истребителей", и частично мои визиты в столицы Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех. Я сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали Украину в этой коалиции. Для нас это важно", – сказал президент.

Он также поблагодарил Германию за помощь и выразил надежду, что Украина при поддержке партнеров сможет уже в этом году "сделать поражение России необратимым".

На вопрос о том, достаточно ли сейчас у Украины оружия, чтобы начать наступление, Зеленский в шутку сказал, что ему нужны "еще несколько визитов".

В свою очередь Шольц отметил, что сегодня необходимо заставить Россию покинуть территорию Украины.

"Мы уже многое доставили, что касается ПВО – это Patriot, IRIS-T, Gepard, а также другое оружие, различные артсистемы, системы залпового огня. Это то, на чем мы концентрируемся. ...Россия должна вывести свои войска, по-другому не получится", – сказал он и пообещал поддерживать Украину "до тех пор, пока это необходимо".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский 14 мая побывал в штаб-квартире минобороны Германии и встретился с президентом Штайнмайером и Шольцем.

– В Берлин президент Украины прилетел из Италии, где накануне провел переговоры с президентом Серджо Маттареллой, а также встретился с премьером Джорджей Мелони.

– В Ватикане Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения встретился с папой римским. Президент призвал Ватикан осудить преступления России в Украине.