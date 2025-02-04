'Надо на все смотреть в комплексе': дипломат объяснил, что означают заявления Трампа для Украины и возможны ли мирные переговоры

Заявления по поводу российско-украинской войны, которые в последнее время делает президент США Дональд Трамп и представители его администрации, имеют первоочередную цель – усадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. США располагают рычагами влияния на Россию, использование которых способно ослабить российскую экономику и возможности продолжать воевать.

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Однако если посмотреть на заявления Трампа и его команды в комплексе, особых оснований для оптимизма у Украины нет. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Трамп и представители его администрации время от времени делают достаточно жесткие заявления по поводу российско-украинской войны, а сам глава страны продолжает отзываться о Путине и России достаточно комплиментарно. По мнению экс-посла, эти заявления направлены на то, чтобы усадить Путина за стол переговоров.

"Что касается заявлений Трампа, то они сделаны для того, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Кстати, говоря о санкциях, тот же Трамп сказал, что все-таки он больше предпочитает тарифы и пошлины, но и использование санкций возможно, и об этом говорил также и спецпредставитель по Украине Келлог, и госсекретарь США Рубио. Но если Россия согласится с требованиями, с позицией Соединенных Штатов по поводу начала переговоров и будет себя нормально вести, то и эти санкции можно в перспективе ослабить. По-моему, вторая часть этой политики крайне опасна", – считает Шамшур.

Дипломат убежден, что рычаги влияния на Россию у США есть.

"Еще один момент – если представить, что это сработало, Россия садится за стол переговоров, безусловно, увеличение производства нефти, продажа сжиженного газа способны обрушить российские сделки, и прежде всего снизить ее способность воевать, то есть это точно рычаги влияния на Россию. Почему Трамп так в определенной степени агрессивно начал сразу же давить на обе стороны, потому что это отвечает его задаче – высвободить руки для решения внутриполитических и внешнеполитических проблем и сосредоточиться на противостоянии с Китаем", – говорит Шамшур.

Впрочем, ключевой вопрос состоит в том, как на самом деле видит Трамп сценарий завершения войны. И здесь чем больше заявлений звучат из Вашингтона – тем меньше оснований для оптимизма остается у Украины.

"Надо на все смотреть в комплексе. Например, Россию, скажем, посадили за стол переговоров, а что нового и тем более положительного мы узнали о позиции Трампа по урегулированию войны в Украине с точки зрения содержания? То есть все, что мы знаем, добавляет, я бы сказал, пессимизма и нет никаких оснований для оптимизма. Начиная с прекращения огня по линии разграничения, оставления контроля России за захваченными территориями и создания непонятной демилитаризованной зоны, неизвестно под чьим контролем", – перечислил Шамшур.

Вдобавок к этому, из заявлений Трампа следует, что путь в НАТО для Украины фактически закрыт, а реальных и действенных альтернативных гарантий безопасности партнеры предоставлять нашему государству не спешат.

"Плюс заявления Трампа, которые ставят крест на наших перспективах относительно членства в НАТО. Опять же разговор о том, что нужно дать Украине какие-то гарантии, то есть они понимают важность этого вопроса, но фактически ничего не предлагают. В общем, мне кажется, ситуация, несмотря на жесткие заявления и готовность даже к принуждению России к началу переговоров, не должна закрывать и отвлекать внимание от самого возможного содержания договоренностей, как их видит Трамп, в чем сегодня и есть основная угроза для Украины", – предостерег дипломат.

При этом есть сила, способная внести коррективы в будущий сценарий завершения войны – это Вооруженные силы Украины. От того, смогут ли они остановить российские войска и перехватить инициативу на поле боя, зависит, насколько Москве удастся добиться выполнения своих ультимативных требований.

"Это (начинать ли сейчас переговоры. – Ред.) должны решить и наши руководители, и наши партнеры. Решить, на что прежде всего мы можем рассчитывать сегодня. Я уже говорил о том, что, по-моему, главным вопросом сейчас даже есть не собственно начало переговоров Главное на сегодняшний день – остановить Путина и перехватить у него стратегическую инициативу на фронте. Если этого не сделать, если мы и наши партнеры не готовы этого сделать, то переговоры пойдут под диктовку Путина с трагическими последствиями для Украины, когда Москва будет выдвигать эти пункты Путина, которые фактически и даже теоретически для нас абсолютно неприемлемы и, мне кажется, есть планом капитуляции Украины", – резюмировал Шамшур.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие успешных переговоров в 2025 году. По его словам, для этого украинские воины должны быть стойкими на передовой и результативными в уничтожении российских оккупантов. Он поблагодарил все подразделения Сил обороны, которые выполняют свои боевые задачи.

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