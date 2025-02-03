Страны ОПЕК+ до апреля не будут увеличивать добычу нефти, несмотря на призыв Трампа – Bloomberg

До апреля 2025 года члены организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) не будут увеличивать добычу нефти. Они приняли такое решение, несмотря на призыв к нему президента США Дональда Трампа.

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Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что они не внесли никаких изменений в свои планы. Стоит добавить, что страна-агрессор Россия до сих пор является членом организации.

"3 февраля представители стран-членов ОПЕК собрались для обсуждения объемов добычи нефти. По результатам встречи ОПЕК договорились поддержать планы ограничения поставок сырой нефти до конца первого квартала 2025 года, а затем постепенно возобновлять добычу ежемесячно с апреля", – говорится в сообщении журналистов.

Bloomberg добавляет, что просьбу Дональда Трампа по поводу снижения цен на нефть во время встречи не обсуждали. На ней сосредоточили внимание на обсуждении действующих лимитов на добычу нефти и компенсаций за предыдущие избыточные добычи.

Подробности

Цена на нефть марки Brent зафиксировалась в размере 77 долларов за баррель на фоне встречи представителей ОПЕК. Впрочем, организация уже более двух лет ограничивает добычу нефти для предотвращения излишка на мировом рынке. Так они сдерживают падение цен на нефть.

Напомним, что в первые дни после своей инаугурации президент США Дональд Трамп призвал снизить мировые цены на нефть, заявив об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его мнению, именно это поможет быстрее завершить войну России против Украины.

Стоит отметить, что 10 января 2025 года администрация тогда еще американского президента Джо Байдена ввела масштабные санкции против нефтяного сектора РФ, в частности, компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против крупнейшей российской судоходной компании "Совкомфлот".

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