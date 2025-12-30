'Серьезные риски': Зеленский назвал вывод украинских войск из Донбасса наихудшим сценарием и озвучил настроения украинцев

Президент Владимир Зеленский заявил, что самым сложным вопросом в ходе переговоров о прекращении российско-украинской войны являются территории Донецкой области. По его словам, выход Украины из Донбасса будет "самым плохим сценарием".

Также Зеленский убежден, что такая территориальная уступка несет серьезные риски для государства и неприемлемо для украинского общества. Об этом президент Украины рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Территориальные вопросы

По мнению Зеленского, в условиях, когда украинское общество не одобряет выход ВСУ с территории Донецкой области, ни один референдум не будет иметь положительный результат. Он также подчеркнул, что после подписания мирного соглашения невозможно идти на референдум, заранее зная, что он провалится.

Зеленский считает, что единственным вариантом, который приведет к настоящему и устойчивому миру, окажется тот, который будет приемлем для украинского народа.

Также президент рассказал американским журналистам, что "87% украинцев поддерживают мир, в то же время 85% – против выхода из Донбасса". Зеленский заявил, что о таких настроениях украинского общества говорят социальные опросы. Именно поэтому, убежден президент, возникает главное препятствие в переговорах, связанное с территориальным вопросом.

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоялась в Мар-а-Лаго в Палм-Бич. После частной части переговоров лидеры вышли к прессе с совместным брифингом. Основной темой обсуждения стало мирное соглашение и возможные шаги для снижения интенсивности боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, впоследствии Владимир Зеленский подвел итоги своей встречи с американским лидером, где отметил разговор о гарантиях безопасности Киеву от Вашингтона и решение о контроле над Донецкой и Луганской областями.

