Сенаторы США представят резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Принятие такого решения будет означать полную дисквалификацию РФ из цивилизованного мира.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем канале в Telegram. Соответствующую резолюцию с призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену представят сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

"В такой стране (спонсоре терроризма – ред.) никогда не будет проведена Олимпиада, там не будут выступать мировые звезды, туда никогда не придет инвестор. Это изоляция, которой Россия не видела даже во время Холодной войны", – пишет Арахамия.

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Отметим, на эту тему сам Блинкен уже высказывался. По словам Госсекретаря, действия российской армии носят в себе много признаков терроризма. Поэтому США рассматривают возможность признания РФ государством-спонсором терроризма.

Согласно трактовке американского Госдепа, называться государствами-спонсорами терроризма могут те страны, которые "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Сейчас в США в этом списке числятся всего четыре государства: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскую армию после войны в Украине необходимо признать террористической, а Российскую Федерацию – спонсором терроризма. Украинское государство будет настаивать на этом на переговорах с международными партнерами.

Еще в середине апреля американские СМИ писали о том, что Зеленский просил лидера США Джо Байдена на законодательном уровне признать Россию государством, которое спонсирует терроризм.