Санду: Молдову защищает не нейтралитет, а украинская армия
Президент Молдовы Майя Санду заявила, нейтралитет страны является выбором граждан, от которого власть не может сейчас отказаться. При этом она признала, что на сегодняшний день Молдову фактически защищает украинская армия, а не нейтральный статус.
В то же время Санду добавила, что Молдова обдумывает возможность пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступлении в военный блок. Об этом она заявила во время обращения на телеканале Moldova1.
По словам главы государства, Молдова видит, что Россия начала агрессию, несмотря на нейтралитет Украины. Также она добавила, что в нынешней ситуации нейтралитет не защищает Молдову.
"Нейтралитет Молдовы закреплен в Конституции. Это выбор граждан, мы не можем отказаться от нейтралитета. Другое дело, что в нынешней ситуации нейтралитет нас не защищает. Сейчас нас защищает не нейтралитет, а армия Украины, которая удерживает российскую армию далеко от наших границ", – заявила Санду.
Политик похвалила Украину за сопротивление стране-агрессору РФ и призвала граждан Молдовы объединиться в поддержку стремления бывшей советской республики присоединиться к Европейскому Союзу.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду подтвердила позицию Молдовы относительно войны России против Украины. Политик заявила, что страна "никогда не была и не будет на стороне убийц", она осуждает российскую агрессию с первого дня полномасштабного вторжения.
Ранее сообщалось, что глава страны-агрессора Владимир Путин, проигрывая в войне в Украине, всячески пытается демонстрировать успехи в "спецоперации". Именно поэтому и началось расшатывание ситуации в Молдове.
Как известно, в начале февраля Украина передала стране-соседке свои разведывательные данные, чтобы предупредить Кишинев об агрессивных российских планах в отношении государства. После этого в Молдове сменили правительство, во главе которого встал прозападный экономист Дорин Речан.
Президент Молдовы Майя Санду тоже заявляла, что у РФ есть план по дестабилизации Молдовы с привлечением диверсантов с военной подготовкой, замаскированных под гражданских, которые могут предпринять насильственные действия, нападения на некоторые государственные здания и захват заложников.
Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяце не исключал, что Россия намерена вторгнуться в Молдову в феврале-марте 2023 года, но ситуация будет зависеть от хода войны в Украине.
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