Путину нужно показывать успехи: Зеленский объяснил расшатывание ситуации в Молдове

Глава страны-агрессора Владимир Путин, проигрывая в войне в Украине, всячески пытается показывать успехи в "спецоперации". Именно поэтому и началось расшатывание ситуации в Молдове.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 24 февраля, сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Гарант назвал российским вбросом сообщения из страны-агрессора о том, что Украина намерена ввести войска в Приднестровье.

"Сейчас россияне вбрасывают информацию о том, что Украина якобы собирается войти на территорию Приднестровья. Мы ценим независимость других государств. Приднестровье – Молдова. Россия провоцирует, чтобы мы вошли на законные территории Молдовы. Но вторгнуться может именно Россия с территории Приднестровья", – заявил Зеленский.

Также он добавил, что передал президенту Молдовы Майе Санду разведданные украинской разведки.

"Мы уважаем суверенитет Молдовы", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил, что выстрелы из Приднестровья в сторону Украины были еще в начале вторжения.

"Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы, они провоцируют постоянно. С самого начала войны были выстрелы из Приднестровья, они хотели, чтобы мы зашли. И я говорил, чтобы Молдова думала об этом и думала, как решить этот вопрос. Это было в начале войны", – сказал президент.

Как известно, в начале февраля Украина передала стране-соседке свои разведывательные данные, чтобы предупредить Кишинев об агрессивных российских планах в отношении государства. После этого в Молдове сменили правительство, во главе которого стал прозападный экономист Дорин Речан.

Майя Санду тоже заявляла, что у РФ есть план по дестабилизации Молдовы с привлечением диверсантов с военной подготовкой, замаскированных под гражданских, которые могут предпринять насильственные действия, нападения на некоторые государственные здания и захват заложников.

Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяце не исключал, что Россия намерена вторгнутся в Молдову в феврале-марте 2023 года, но ситуация будет зависеть от хода войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует дестабилизировать обстановку в этой стране и захватить аэропорт в Кишиневе. По его словам, у Кремля есть планы на Приднестровье.

Также OBOZREVATEL писал, что военный эксперт Олег Жданов считает, что украинская армия может помочь армии Молдовы в разоружении группировки российских войск в Приднестровье. Угрозы захвата аэропорта в Кишиневе нет. При попытке захвата российская авиация будет уничтожена.

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