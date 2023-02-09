В Молдове подтвердили данные украинской разведки о планах Кремля по дестабилизации ситуации в стране

Украина предупредила Молдову об угрозах России, передав Кишиневу данные украинской разведки. В четверг, 9 февраля, служба разведки и безопасности Молдовы (SIS) подтвердила получение этой информации.

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Соответствующее заявление SIS обнародовал официальный сайт молдавского ведомства. Согласно перехваченной информации, Кремль намерен дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"После заявления президента Украины Владимира Зеленского, Служба разведки и безопасности подтверждает получение соответствующей информации от наших украинских партнеров", – говорится в сообщении молдавского ведомства.

В SIS также заявили, что как по информации, предоставленной украинскими партнерами, так и по результатам оперативной деятельности Службы, была обнаружена подрывная деятельность России, направленная на разрушение государственности Республики Молдова, дестабилизацию ситуации и нарушение общественного порядка в стране.

Сейчас SIS принимает оперативные меры, чтобы выявить и предупредить все попытки подрывной деятельности Кремля, а также тесно сотрудничает по этому вопросу с партнерскими спецслужбами.

В молдавском ведомстве уточнили, что пока не могут сообщить детали своей работы из-за угрозы срыва оперативных мер.

Напомним, что, выступая на специальном заседании Европейского совета, президент Украины Владимир Зеленский заявил о перехвате украинской разведкой плана России установить контроль над Молдовой. Украина предупредила Молдову об этом сразу после получения соответствующей информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия намерена вторгнутся в Молдову в феврале-марте 2023 года. По его словам, дальнейшее течение ситуации будет зависеть от войны в Украине.

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