Столько в ленте о Галущенко, а нет самой большой измены: диверсии, которую он устроил с Деркачем на атомной станции по заказу Кремля. Раньше вы этого текста не хотели читать, потому что Галущенко был хороший, а я плохая. Так хоть сейчас откройте свои глаза - кому вы доверили украинскую энергетику.

Видео дня

Текст за 05 ноября 2020 года:

Далее текст на языке оригинала

В США Андрій Деркач потрапив під санкції, як агент Кремля. У Зеленського він "смотрящий" за "Енергоатомом". Віце-президенти "Енергоатому" Галущенко і Хартмут Якоб, які є формальними керівниками "атомки" – ставленики Деркача.

Стверджую, що на нинішній стадії війни між Росією і Україною завдання Кремля номер один – зруйнувати нашу "атомку", користуючись послугами Деркача, тупістю зеленої влади і жадобою олігархів.

Ще раз повторюю: ціль номер один!

А все тому, що енергетична незалежність є фундаментом державної незалежності, як такої. Україна входить в десятку країн за розвитком мирного атому, і саме він дав нам можливість вистояти в 2014 -2015 році, коли РФ перекрила нам газ і окупувала на Донбасі ореол видобутку антрацитового вугілля, який необхідний нашим ТЕЦ.

Якщо говорити про Деркача, який очолює спецоперацію Кремля проти "атомки", то це вже не перша його спроба.

Я зараз викладу історію диверсії Кремля проти американського палива для наших реакторів в часи Януковича. Спецоперація була зроблена через зв’язки саме Деркача.

Ця історія розкриває очі на те, які сили ламають наш енергетичний баланс, що це не просто прикрі збіги і непрофесіоналізм, а цілеспрямована робота Кремля.

Отже, перенесемося в не дуже далекі часи: після перемоги Помаранчевої революції Україна, щоб не залежати від монопольного постачання ядерного палива з Росії, почала випробовування на Південно-Українській АЕС палива американської компанії Вестінгхаус (виробленого на заводі в Швеції) . Шість збірок вдало пройшли всі випробування в сумісному циклі з російським паливом. Під час президентських виборів 2010 року 42 збірки Вестінгхаус були завантажені в реактори. Проте, на виборах перемагає проросійський Янукович…

Однак, раптово і без причин відмовитися від американського палива – це скандал, а Януковича і так "в штики" сприймає проєвропейська налаштована громадськість. Отож, Рашка через Деркача організовує диверсію на Південно-Українській АЕС, де експлуатується американське паливо.

Як я вже писала, американське та російське паливо експлуатувалося сумісно в одних реакторах. Коли прийшов час на заміну російських твелів, з "рашки" раптово підвезли збірки нової конструкції. І коли американське паливо опинилося оточенні твелів нової збірки, почалися процеси деформації зовнішніх решіток американських касет …

Ядерне паливо має вигляд касет з довгих тонких трубок – стержнів, заповнених таблетками урану. Вони виділяють тепло в результаті розщеплення ядер, яке віддається воді, що циркулює навколо. Стержні закріплені в металевій решітці. Так от, через півтора року експлуатації американського палива було виявлено, що металевий каркас касет деформувався. Це небезпечно тому, що в разі загрози регулювальні стержні не зможуть зануритися в реактор достатньо швидко, щоб зупинити ядерну реакцію. Разом з тим, ядерні комірки американського палива зберегли герметичність, "протікання" палива не відбулося.

Однак, була піднята справжня істерія про небезпеку американського палива і загрозу "нового Чорнобиля". Особливо бісилися російські ЗМІ. При чому, замовчувалася інформація не лише про причини деформації американських касет, а також і про стан нових російських збірок, тому що саме вони своєю критичною деформацією спричинили пошкодження паливних збірок Вестінгхаус , окрім того саме в російських паливних збірках спостерігалося газова нещільність ядерного палива.

Однак, всі "хвости" були повішені на Вестінхаус... В результаті ВСЕ американське паливо було вилучено з реакторів. Україна офіційно відмовилася від американського палива. У 2013 році уряд Азарова переглянув Енергетичну стратегію України, прибравши з неї будь-які згадки про диверсифікацію джерел постачання ядерного палива.

Російський "Росатом" переможно заявив, що використання будь-якого палива в радянських реакторах, окрім російського, небезпечно і неможливо…

Тільки після перемоги Майдану Україна повернулася до американського палива, і навіть використала ті самі відбраковані касети після з’ясування реальних причин пошкодження деформованих елементів решітки палива Вестінхаусом. Адже, інцидент з деформацією касет був не з вини виробника, а в результаті ворожої диверсії. Тим не менш американське паливо було додатково модернізоване так, щоб витримувати критичні деформації російського палива, які нікуди так і не зникли…

А тепер політично цікавий факт. В 2012 році через скандал з американським паливом загримів у відставку керівник "Енергоатома" Недашківський - на нього "повісили всіх собак". Натомість, на його місце була призначені… люди Деркача – Вісаріон Кім, а через рік Микита Константінов. Зауважте, Недашківський публічно завжди стояв за диверсифікацію палива, а Деркач був затятим критиком всього не російського в атомній енергетиці…

Але вишенька на торті інша: оцініть новопризначений керівник "Енергоатома", очищеного від американського ядерного палива, Вісаріон Кім – той, хто був призначений за протекцією Деркача, перед цим працював керівником….Південноукраїнської АЕС.

Саме тої АЕС, де була здійснена диверсія Росії. Отож, він учасник диверсії, він приховав інформацію про її причини, приховав інформацію про протікання російського палива. Він скоїв злочин, а в результаті злочину отримав і політичні дивіденди – був звільнений його попередник Недашківський, а сам він очолив "Енергоатом".

В 2013 році перехопив російську естафету й очолив "Енергоатом" Микита Константінов, який в 2006-2008 роках був віце-президентом компанії при керівництві Деркача, в 2015-2016 годах радник генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом", а згодом заступник генерального директора – директор по бизнес-розвитку!!!.

Все це говорить про те, що була політична домовленість між Кремлем і Банковою, а Деркач був посередником і організатором спецоперації в інтересах російського "Росатому" для знищення енергетичної незалежності країни…

До речі, відмова від диверсифікації постачання ядерного палива відразу позначилась на ціні палива з Росії. При Януковичі воно закуповувалось на 30% дорожче, ніж при Ющенку. По друге, "Енергоатом" почав програвати суди в Росії перед різними аферистами, де була 100% виграшна позиція. Наприклад, "Енергоатом" програв 28 млн. доларів молдавському аферисту Платону в Санкт-Петербурзі, хоча судова тяганина продовжувалася 10 років і Енергоатом успішно захищав свої гроші. А тут програв, тому що позицію України в тому суді захищав новопризначений за проекцією Деркача Герман Галущенко. До речі, зараз саме цей Герман, по-суті, керує "Енергоатомом" з посади віце-президента…

Однак, до сучасності зараз дійдемо. Наприкінці історичної довідки коротка ремарка.

Після відмови в 2013 році від американського палива, Україні пощастило, що Майдан не забарився. Виробництво палива Вестінхаусом для України не було повністю згорнуте і закрите, отож відразу відновилося за уряду Яценюка. Також Україна зустріла російську агресію з великим запасом ядерного палива. Адже, працездатними були відбраковані 42 збірки американського палива з Південно-Української АЕС, що були повернуті в реактори, плюс "Енергоатом" часів Януковича викупив чималий обсяг російських твелів наперед (ціна ж була завищена) – Путін користався поступливістю проросійської влади в Україні для заробітку Кремля.

Однак, дякуючи цим запасам, енергетичний шантаж РФ України газом та вугіллям, перекривався потужностями нашої атомної генерації.

Отож, криза 2014-2015 років наявно показала, що атомна енергетика - це насправді стовп, на якому тримається наша енергетична, а значить і політична незалежність, і як ми повинні її берегти та леліяти… А ми, натомість, докотилися до того, що знову команда Деркача біля керма "Енергоатому", історія повторюється, і "рашка", користуючись ситуацією, ще більше зламала наш "Енергоатом" ніж в часи Януковича.

Згаданий вище Герман Галущенко, людина Деркача, зараз віце-президент "Енергоатому" і вважається не формальним керівником. В Енергоатомі працевлаштована ціла низка людей, що мають стосунок до Деркача. Їх зусиллями

ламається все. Росія хоче встигнути (поки "зелена влада") зламати потужності атомної генерації настільки, щоб ми потрапили в залежність і не змогли вже нічого відновити.

Перерахую ключові проблеми, які штучно створені зараз в атомній генерації.

Перша – тотальне безгрошів’я в "Енергоатомі", коли не вистачає не те, що на розвиток, а на роботу і безпеку. Очікування Рашки від даної ситуації прості: за відсутності обігових коштів такий складний механізм, як атомна генерація, зламається сам. Непоправно зламається. І навіть диверсії не потрібні.

Досягти повної відсутності коштів в галузі виявилося дуже просто. Для цього зелений уряд Шмигаля в цьому році зупинив половину енергоблоків, бо мовляв у нас профіцит електроенергії в системі. Профіцит не профіцит, але точно половину енергії, яку зараз виробляють ахметівські ТЕЦ, міг би виробляти "Енергоатом" і куди дешевше – як для споживача, так і для держави.

Адже, "заморожений" енергоблок – це суцільні витрати: на паливо (зрозуміло, що ядерну реакцію не зупинити – вона лише уповільнюється), на персонал, на безпеку – на все, а це – мінус мільярд грн. в місяць. Той же місяць працюючого енергоблоку – це генерація енергії на той же мільярд. Тобто, працюючий енергоблок виходить "Енергоатому" практично в нуль, бо атомна електроенергія коштує у нас в країні практично по собівартості, а непрацюючий – мінус мільярд для "Енергоатому". Зрозуміло, що при такій арифметиці "Енергоатом" загинається дуже швидко – все буквально розлітається на друзки.

Якщо оперувати конкретними прикладами: трьом!!! блокам найбільшої Запорізької АЕС штучно продовжуються терміни ремонту і вони не вийдуть в генерацію на зиму. При дефіциті енергії в системі уряд планує купувати в Росії, введення в промислову експлуатацію першого енергоблоку АЕС в Білорусії цьому посприяє. Минулого року, нагадаю, це зійшло владі з рук.

Головне в домовленостях з Росією швидше загнати "Енергоатом" в стан саморуйнації, щоб все посипалося: звільнення персоналу й переманювання ліцензованого персоналу на нові АЕС що будує рашка, дефіцит палива, аварійній ситуації, не вивіз відпрацьованого палива, переповнення басейнів витримки, зберігання паливо в зупинених реакторах, тощо...

Населення вже публічно готують до того, що реактори треба закривати.

Деркачівське керівництво Енергоатому має нахабство заявляти, що енергоблоки старі, небезпечні, їх треба ліквідовувати. Саме це і потрібно встигнути Москві, поки "зелена влада". До речі, навіть гроші на ліквідацію енергоблоків Москва з радістю нам дасть. Кремль буде з великою радістю транслювати, що рятує Україну від загрози нового Чорнобиля.

Тільки брехня це все! Енергоблоки в Україні не старі, і не треба тут згадувати про Чорнобиль. Чорнобильський тип реактора в Україні вже не експлуатується, на відміну від… Росії. Металева оболонка українських реакторів (а це надважливий чинник безпеки!) – це сталь Радянського Союзу, яка досить якісна, як, до речі, сталь танків та іншої бронетехніки. Не забуваймо які фінансові, інтелектуальні сили й науково-технічні ресурси задіяла Україна, а також країни західної Європи та США, щоб українські реактори відповідали високим міжнародним стандартам ядерної галузі.

На часі нова переоцінка безпеки та подовження термiну експлуатації найстаршого енергоблоку ВВЕР-100 на Південно-Українській АЕС ще на наступні десять років. Проведені експертизи стану реактору, і в першу чергу металу реактору, показали, що це не останнє продовження. Років тридцять ще може працювати цей реактор. І це – найстарший. Отож, нинішньому поколінню вистачить сучасної атомки. 30 років – це, повірте, великий термін. Зрештою, наступного року будемо святкувати 30 років незалежної України. А ще за тридцять років ми так далеко відсунемося від впливів Кремля, що ядерна енергетика перестане бути китом, на спині якого тримається незалежність… Але зараз гарпунити цього кита, закривати енергоблоки – це потонути. Без альтернативи – потонути.

Тому, ці зведення з "Енергоатому" наразі куди страшніші, ніж зведення з фронту…Ми запустили ворога до себе в хату й підставили спину …

Тому обмеження експлуатації на повній потужності, вимушене збільшення термінів ремонтів, відмова від подовження термінів експлуатації й закриття енергоблоків – це найбільша зі зрад, на яку готова піти "зелена" влада. І вже почала це озвучувати…

До речі, з американським паливом теж повторюється стара історія. І також процесом керує Деркач. Отож, зараз знищуються накопичення ядерного палива, що були придбані за до кінця 2019 року й не відбувається закупівлі свіжого ядерно палива.

Ідея наступна: витратити американське паливо, а потім не закупити через повну відсутність коштів в "Енергоатомі". Це призведе до зупинки виробництва Вестінхауса, бо вони працюють на нас. Якщо після цього мине багато часу, відновлювати виробництво Вестінхаусу буде невигідно. Нам можуть просто відмовити. І вуаля – ми знову на гачку в РФ.

Тобто, в часи Януковича Деркач просто не встиг вбити проект з американським паливом, і зараз повторює спробу, сподіваючись, що "зелені" протримаються довше.

А ось вам останнє ноу-хау зелених та деркачів, як пришвидшити руйнацію "Енергоатому", щоб встигнути доруйнувати в той час, який суспільство ще залишає зеленій владі.

Отож, за новими правилами від уряду, зараз "Енергоатом" 55% електроенергії віддає в систему для населення безкоштовно (за 1 коп), а 45 % він, натомість, отримав дозвіл продавати на аукціоні.

На останньому аукціоні продаж великого об’єму електроенергії відбувся… трейдеру Коломойського Юнайтед Енерджі за ціною на 25 % нижче ринкової. Такий результат аукціону був підлаштований "деркачівським" менеджментом "Енергоатому". І він приніс мінус 400 млн. грн в бюджет "Енергоатому", зате хороший заробіток Коломойському, який перепродав електроенергію.

Наступний конкретний приклад: нещодавно на тендері "Енергоатому" більше 100 млн. грн отримала сумнівна фірма "Укрінформзв’язок" російського походження, для виробництва програмного забезпечення… Добре, якщо я помиляюся, але це виглядає так: що за наші бюджетні кошти ми вводимо шпигунські та вірусні програми держави-агресора в систему експлуатації атомних!!! енергоблоків?!

Це конкретні приклади, що руйнація атомки в інтересах РФ йде такими швидкими темпами, що якщо "зелені" затримуються у керма країни буде нам труба.