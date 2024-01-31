Время решающей битвы против Орбана для Европы пришло, "осиновый кол" готов. Чего ждать Украине от саммита ЕС?

Евросоюз готовится к финальной битве с Венгрией, блокирующей финансовую и военную помощь Украине. Момент истины настанет 1 февраля, когда лидеры 27 стран ЕС на экстренном саммите попытаются переломить сопротивление венгерского премьера – главного союзника Кремля в Европе.

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Венгрия настаивает на том, что финансовая помощь Украине, рассчитанная на несколько лет, должна ежегодно одобряться единогласным решением всех членов ЕС. Другие страны Евросоюза с этим не согласны, ведь таким образом у Орбана будет возможность каждый год шантажировать Союз, выставляя свои требования, которые каждый раз будут расти.

Однако настроение у членов ЕС достаточно решительное. Основной месседж большинства заявлений – соглашение будет основано либо на договоренности всех 27 стран ЕС, либо на "другом механизме". Если убедить Орбана не получится, Венгрию ждут санкции Евросоюза, некоторые из предложенных наказаний беспрецедентны. К примеру, перекрытие доступа Венгрии к десяткам миллиардов евро общеевропейских программ. В этом случае ее ждет экономический шок.

О том, решится ли наконец вопрос помощи для Украины на саммите стран Евросоюза, – в материале OBOZ.UA.

С Венгрией или без нее

В конце прошлого года лидеры ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной о членстве в Евросоюзе, но не смогли одобрить выделение масштабного пакета финансовой помощи в размере 50 млрд евро.

Причиной стала позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, остающегося единственным европейским лидером, который поддерживает отношения с Владимиром Путиным и отрицает военную помощь Запада Украине.

Среди других членов ЕС, выступающих за поддержку Украины, растет недовольство из-за такой позиции Венгрии. Мол, о каком союзе может идти речь, если одна страна способна постоянно диктовать свою волю другим участникам.

Общее мнение подавляющего большинства членов ЕС относительно действий Венгрии и Орбана озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск, заявивший, что Европейский Союз может принять решение о выделении Украине нового пакета помощи в размере 50 млрд евро и без согласия Венгрии, если это будет нужно.

Туск также слегка пригрозил еще одному "кремлевцу" Европы – главе правительства Словакии Роберту Фицо, который часто озвучивает российские нарративы по поводу войны в Украине.

"В интересах Словакии не попасть в политическую и моральную тень, где оказался Виктор Орбан со своей пропутинской риторикой", – заявил Туск.

"Осиновый кол" для Орбана

Кажется, от политических угроз, которые Орбану уже давно до лампочки, Евросоюз наконец-то готов перейти к более радикальным экономическим мерам, которые венгерский премьер понимает гораздо лучше.

ЕС угрожает "ударить" по экономике Венгрии, если Орбан наложит вето на помощь Украине. В документе, составленном чиновниками ЕС, изложена стратегия, по которой Брюссель планирует обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны. Стратегия ЕС направлена на то, чтобы напугать инвесторов, прекратив финансирование Будапешта из-за пакета на сумму 50 млрд евро.

Венгерский премьер известен как циничный политик-манипулятор. Его не интересует судьба Украины и ее народа, он просто пытается максимально использовать ту или иную ситуацию путем шантажа и продать все это по максимальной цене. При этом следует отметить, что он имеет понимание предела в своем шантажировании. Потому что осознает, что терпению все более выступающих против него стран-членов ЕС приходит конец. Если перегнуть, то больше проиграешь, чем выиграешь.

Сразу после появления информации об экономических санкциях из Венгрии поступили более положительные новости. "Страна открыта для использования бюджета Евросоюза для финансирования помощи Украине в размере 50 миллиардов евро", – заявил советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Балаж Орбан подтвердил, что Будапешт направил в Брюссель предложение, демонстрируя, что не против использования бюджета ЕС при определенных условиях.

Есть еще варианты

ЕС полон решимости утвердить помощь Украине на саммите 1 февраля вопреки возражениям Орбана. Для этого, кроме полного отключения Венгрии от финансирования, ЕС обсуждаются еще несколько вариантов.

Один – провести 50 млрд не через бюджет, а через специальный внебюджетный фонд Евросоюза, деньги в который перечислят все, кроме Венгрии. Однако для этого потребуются решения парламентов 26 стран о выделении средств, что затянет помощь на месяцы, если не годы.

Второй вариант – лишить Венгрию права голоса в ЕС. Это главный козырь, но и он требует ратификации, причем на этот раз – единогласной, в остальных 26 странах. Против уже выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо – еще один противник помощи Украине и санкций против России.

Визит "дружбы" без ответов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со своей командой 29 января посетил Украину. В Ужгороде он встретился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

"Откровенный и конструктивный диалог для налаживания отношений между государствами" ничего особенного не принес, если, конечно, не считать таковыми очередные претензии Венгрии относительно ее национального меньшинства на Закарпатье (передали Украине пакет "хотелок" из 15 пунктов) и заявления Сийярто о том, что его страна и дальше не будет поставлять военную помощь Украине.

Что касается вопроса о позиции Венгрии во время голосования на предстоящем саммите за пакет украинской помощи, то опять же Сийярто ничего конкретного не ответил.

Ждем положительного решения

"По моему мнению, ситуация с европейской помощью для Украины движется в правильном направлении. Евросоюз четко объяснил Венгрии, что именно ее ждет, если она продолжит блокировать это решение. Похоже, Орбан понял, но подождем непосредственно саммита", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Я надеюсь, в этот раз результаты саммита для Украины будут более положительными и решение о выделении многолетней финансовой помощи будет принято. Это очень важный шаг для нашей страны ввиду сегодняшней непростой ситуации. Кроме того, это будет сигнал для Кремля, который надеется, что помощь Запада "сохнет".

Что касается визита в Украину главы венгерского МИД, то господин Сийярто в очередной раз попытался продать уступки со стороны Венгрии в вопросе помощи на уступки в отношении венгерского национального меньшинства. Те 15 пунктов, которые он привез, представляют угрозу нашей стране. Я надеюсь, что украинские власти не пойдут на эти "предложения", потому что это будет означать только одно – создание на нашей территории венгерского анклава со всеми негативными последствиями такого развития событий", – подчеркнул Владимир Огрызко.