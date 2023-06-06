Під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності Націй та міжнародного розвитку Джеймс Клеверлі сказав, як його наводять ЗМІ, дослівно таке:

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"Найкоротший шлях до миру - це виведення російських, путінських військ з території України і з території Криму. Поки він цього не робить, то найкращий шлях - це, безумовно, продовження оборони своєї території".

Не знаю, чи пояснив після брифінгу український міністр британському колезі, що Крим - це Україна (про що Джеймс Клеверлі і сам чудово знає), а тому не випадає говорити про територію України і територію Криму окремо.

Не знаю, чи пояснив український міністр, що йдеться саме про російські, а не персоніфіковано путінські війська, оскільки йдеться про агресію держави Росія проти держави Україна, а Путін просто стоїть сьогодні на чолі Росії і цю агресію в масовій свідомості уособлює. Як уособлювали до нього різні російські царі, а згодом керівники СРСР. І як уособлюватимуть його наступники, якщо...

І тут ми підходимо до головної помилки Джеймса Клеверлі, на думку якого, виведення російських військ є найкоротшим шляхом до миру.

На жаль, це помилка не лише Джеймса Клеверлі, а більшості офіційних осіб країн Заходу, поза сумнівом прихильних до України, причому тих, хто в цих країнах ухвалюють рішення.

Мушу розчарувати: виведення російських військ - це шлях не до миру, а до перемир'я. Після якого, Росія - оговтавшись, врахувавши помилки і накопичивши сили - розпочне нову війну. Причому не обов'язково проти України. Але обов'язково розпочне. Бо така природа Росії. Чи буде готовий колективний Захід до такого розвитку подій, велике питання.

Тому єдиним шляхом до миру є не виведення російських військ, а демонтаж Росії. Хотілося б, щоб українське керівництво усвідомлювало це саме і не втомлювалося пояснювати партнерам.