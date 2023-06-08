'С вечера идут бои': Орбан заявил об 'эскалации' в Украине и созвал Совет обороны

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не перестает подыгрывать дружественной для него России в войне против Украины. На 16-й месяц полномасштабного вторжения он заявил, что боевые действия вот только обостряются.

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На этом фоне политик распереживался за венгерскую безопасность и собрал Совет обороны. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Орбан не прекращает требовать от украинцев, которые защищаются от российской агрессии, наконец "перейти к переговорам".

"Самым важным было бы прекращение огня и мир, но в украинско-российской войне со вчерашнего вечера обостряются бои. На рассвете собрался Совет обороны. Для нас безопасность Венгрии на первом месте!" – прокомментировал он.

Ранее одиозный венгерский политик заговорил об украинском контрнаступлении и кричал, что его нельзя допустить. Он вспомнил о своем "полугодовалом военном опыте", который "подсказывал" ему, что Киев потеряет "больше сил", чем Москва.

В Министерстве иностранных дел Украины тогда напомнили, что наша позиция неизменна – любые переговоры со страной-агрессором можно допустить только после того, как РФ выведет с украинской территории все свои войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орбан выразил убеждение, что Россию можно победить разве что "только в сказке". Также он утверждал, что Запад хочет вовлечь Венгрию в эту войну, но Будапешт будет делать все для "прекращения огня и начала переговоров".

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