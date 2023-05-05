'Это сказка, что Россию можно победить': Орбан сделал новое циничное заявление о войне в Украине и вспомнил США

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает подыгрывать дружественной для него России, которая ведет кровопролитную войну против Украины. На 14-месяц полномасштабного вторжения, когда страна-агрессор потеряла свыше 193 тыс. военных и тысячи единиц техники, он утверждает, что ее "не победить".

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По мнению политика, это возможно "лишь в сказке". Такие высказывания прозвучали из его уст 5 мая в эфире радио Kossuth, интервью процитировали венгерские СМИ.

"Только в сказке может быть ситуация, при которой Россию победят. У меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу", – заявил Орбан.

Вместе с тем он выразил убеждение, что в этом "конфликте" вообще "не будет победителей", а только "проигравшие". По его словам, сегодня Россия "упирается в стену НАТО", которое оказывает Украине военную помощь, и "от Запада зависит, сколько он готов на это потратить".

"С другой стороны, есть РФ, которая намного больше Украины, имеет намного больше солдат, а также более сильное обычное вооружение, обладает самым большим в мире арсеналом ядерного оружия. Я не могу себе представить, что ядерную державу можно победить", – повторил Орбан.

Он не забыл упомянуть о "бавовне" над Кремлем несколько дней назад – мол, россияне не будут пассивно наблюдать, как "украинцы атакуют Красную площадь с помощью дронов".

"В этой войне не будет победителей. У нас остается только один вариант: давайте радоваться тому, что здесь мир и мы достаточно сильны, чтобы не быть принужденными к войне", – призвал он сограждан.

Как премьер-министр Венгрии он убежден, что "Америка хочет втянуть" страну в эту войну, но венгры "на нее не пойдут". Политик заявил, что Будапешт "сделает все, чтобы обеспечить прекращение огня и мирные переговоры".

Ныне, считает скандальный политик, все находятся в ожидании "обострения конфликта" на фоне "украинских действий".

"Всегда есть причина для начала войны. По мнению россиян, это то, что Украина хочет вступить в НАТО, а по мнению украинцев, россияне хотели захватить их территории. Некоторые люди уже получили огромные прибыли благодаря войне, потому что с ней связано много деловых интересов. Есть спекулянты, которые мечтают ступить в Украину", – поделился своими измышлениями Орбан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозный глава правительства Венгрии в очередной раз проявил свое пренебрежительное отношение к Украине. В частности, Орбан негативно отреагировал на обещание генсека НАТО Йенса Столтенберга содействовать членству Украины в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал позицию официального Будапешта. Он отметил, что не понимает, как страна НАТО может быть за Россию.

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