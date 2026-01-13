С таким гироскопом в космос летал Гагарин: Мельник объяснил, что стоит за ударом 'Орешника' по Львовщине. Видео

Украина заявила, что Россия уже потерпела стратегическое поражение, а применение так называемого нового оружия является попыткой запугивать международных партнеров. За громкими заявлениями Кремля скрывается глубокий военный, экономический и демографический кризис.

Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, заявление прозвучало при обсуждении очередного массированного удара России по Украине. Мельник отметил, что разговоры о технологическом прорыве не выдерживают проверки фактами. По его словам, при анализе обломков ракеты был обнаружен гироскоп устаревшего типа – именно с таким в свое время в космос летал Юрий Гагарин. Это, по оценке дипломата, демонстрирует реальный уровень вооружения, которым Россия пытается пугать мир.

Андрей Мельник обратился к членам Совета Безопасности и опроверг утверждение Москвы о якобы атаке на одну из резиденций Путина, которой Кремль пытался оправдать применение ракеты типа"Орешник".

"Так называемая атака на резиденцию Путина – это абсолютная ложь. Точка", – заявил Мельник. Он подчеркнул, что российская версия событий не имеет никаких подтверждений и используется как повод для эскалации.

Вымышленный повод войны

Мельник сравнил российские заявления с историческими примерами инсценированных провокаций. В частности, он вспомнил события в Гляйвице 1939 года, когда нацистская Германия использовала постановочное нападение как формальный повод для вторжения в Польшу. По его словам, логика действий агрессора с тех пор не изменилась.

Дипломат отметил, что целью таких информационных операций является создание образа жертвы и оправдание дальнейшей эскалации. Однако, по его словам, международное сообщество уже хорошо знакомо с подобными методами. И на этот раз они не работают так, как в Кремле рассчитывали.

Он также обратил внимание на то, что настоящей аудиторией запугиваний является не Украина, а ее партнеры. Именно им Москва пытается продемонстрировать мнимое наличие "козырей", чтобы сдержать дальнейшую поддержку Киева.

Старая начинка ракеты

Комментируя заявления Кремля о якобы уникальных характеристиках ракеты "Орешник", Андрей Мельник поставил под сомнение ее технологический уровень. По его словам, украинские специалисты детально исследовали обломки после удара. Результаты этого анализа оказались показательными.

Дипломат отметил, что внутри ракеты был найден гироскоп устаревшего типа. Речь идет о технологии, которая использовалась еще на начальном этапе освоения космоса. По словам Мельника, аналогичные гироскопы применялись более 60 лет назад.

"Украинские эксперты обнаружили гироскоп того самого типа, с которым Юрий Гагарин летал в космос", – сказал постпред Украины. Он подчеркнул, что такие элементы не могут считаться основой современного высокоточного оружия.

Мельник назвал разговоры о неуязвимости "Орешника" абсурдными. По его словам, эта ракета не является технологическим прорывом, а используется исключительно как инструмент психологического давления.

Блеф вместо силы

Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что Россия пытается поддерживать образ всемогущей державы, хотя реальное состояние ее военной машины далеко от этого. Он описал поведение Кремля как попытку блефа перед международным сообществом.

По словам Мельника, диктатор Путин демонстрирует внешнее спокойствие и уверенность. Однако за этим, по мнению дипломата, скрывается отсутствие реальных ресурсов для длительной войны. Он сравнил действия Москвы с игрой в покер с наихудшей возможной комбинацией.

"Это так называемое супероружие – не более чем побрякушка", – отметил Мельник, говоря об "Орешнике". Он добавил, что дым и громкие заявления призваны скрыть системные проблемы внутри страны.

По его словам, подобная тактика рассчитана на страх. Но она все чаще вызывает противоположный эффект, в том числе среди тех государств, которые внимательно следят за реальным состоянием российской экономики.

Экономический слом

Значительную часть своего выступления Андрей Мельник посвятил финансово-экономическому положению России. Он отметил, что 2025 год стал переломным моментом для российской экономики. Модель роста, которая держалась на военных расходах и высоких ценах на сырье, фактически исчерпала себя.

По словам дипломата, Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП России в 2026 году на уровне около 0,6 процента. В то же время доходы государственного бюджета оказались значительно ниже ожиданий. Особенно ощутимым стало падение нефтяных и газовых поступлений.

Мельник отметил, что цена на российскую нефть Urals в начале года опустилась примерно до 35 долларов за баррель. Это, по его словам, существенно ограничивает возможности Кремля финансировать войну в нынешних масштабах.

Финансовое давление

Андрей Мельник обратил внимание на решение Центрального банка России резко повысить учетную ставку. По его словам, она превысила 20 процентов, что стало серьезным ударом по экономической активности. Это решение, подчеркнул дипломат, уже имеет ощутимые последствия.

По его оценке, высокая ставка привела к падению инвестиций и росту корпоративных долгов. Компании сталкиваются с подорожанием кредитов, а доступ к финансированию становится все более ограниченным. В то же время усиливаются риски для банковской системы.

Мельник отметил, что Фонд национального благосостояния России стремительно сократился. Если раньше его объем составлял около 145 миллиардов долларов, то сейчас он оценивается примерно в 35 миллиардов. По словам дипломата, при нынешних темпах расходов эти ресурсы могут быть исчерпаны уже в этом году.

Он подчеркнул, что финансовая подушка, которой Кремль пытался компенсировать санкционное давление, практически исчезла. Это существенно ограничивает возможности власти реагировать на новые вызовы.

Человеческие потери

Отдельно постоянный представитель Украины при ООН остановился на демографических последствиях войны. По его словам, с начала полномасштабного вторжения Россия понесла более 1,2 миллиона потерь убитыми и ранеными. Эти цифры, отметил он, имеют долгосрочные последствия для страны.

Мельник уточнил, что около 70 процентов потерь приходятся на мужчин в возрасте от 20 до 39 лет. Именно эта группа составляет основу трудового потенциала государства. Ее сокращение уже сказывается на рынке труда.

Кроме того, из России выехало около 900 тысяч молодых и образованных граждан. По словам дипломата, это углубило дефицит рабочей силы, который сейчас оценивается в 6,5 миллиона человек. К 2030 году этот показатель может вырасти до 11 миллионов.

"Все эти факторы делают практически невозможным финансирование затяжной, ресурсоемкой войны", – подчеркнул Мельник. Он подчеркнул, что демографический кризис усиливает экономическое давление.

Упадок системы

Подытоживая, Андрей Мельник провел историческую параллель с Советским Союзом в конце его существования. По его словам, нынешняя Россия все больше напоминает систему, находящуюся в состоянии внутреннего истощения. Она перегружена военными расходами и структурными проблемами.

Дипломат отметил, что распад СССР также не выглядел неизбежным вплоть до последнего момента. Но он все же произошел. По его словам, похожие процессы сейчас происходят и в России.

"Это не развивающееся государство, а перенапряженная система с глубокими внутренними трещинами", – сказал он. Мельник добавил, что вопрос заключается не в том, произойдет ли крах, а в том, когда именно.

Завершая выступление, постпред Украины обратился к российской стороне на русском языке. Он заявил, что послание Украины является простым и понятным."Все, ребятушки, приплыли... Сушите весла и плетите лапти", – сказал Мельник.

