В России размечтались об оккупации сразу нескольких крупных украинских городов, являющихся областными центрами. Их, судя по всему, государство-агрессор вознамерилось "захватить" вместе с целыми регионами.

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Четвертый год убивающаяся об Покровск и Часов Яр "вторая армия мира" в мечтах кремлевских преступников скоро якобы отберет у Украины "Запорожье, Днепропетровск, Сумы, Харьков, Одессу и Николаев", если Киев прямо сейчас не согласится на выполнение всех ультиматумов Кремля. О возросших аппетитах Москвы российским пропагандистам рассказал глава комитета государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Для озвучивания очередных оторванных от реальности "хотелок" российского диктатора Владимира Путина и его окружения, Картаполов воспользовался заботливо приготовленным для него пропагандистами РФ "инфоповодом": апокалиптическим для Украины "прогнозом" от завсегдатая российских СМИ, американского экономиста Джеффри Сакса.

Эксперт, которого на родине прямо обвиняют в работе на Кремль (в издании The Hill тезисом о его трансформацию из экономиста в "кремлевский рупор" даже озаглавили посвященную метаморфозе статью) и озвучивании выгодных Москве нарративов под видом "аналитики", в разговоре с пропагандистами ТАСС недавно снова посулил Украине проблемы. Он выдал, что если Киев прямо сейчас не согласится на беспрекословное выполнение всех ультиматумов Москвы – Украина "рискует потерять все черноморское побережье, включая Одессу".

Тот факт, что со своим мнением о ситуации на поле боя и перспективах ее развития в публичное пространство вышел не военный эксперт, а экономист – ни кремлевскую пропаганду, ни Картаполова ничуть не смутил. И глава комитета госдумы по обороне сразу же бросился подтверждать: Сакс, мол, абсолютно прав, а "отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины" с каждым днем.

"Что касается заявления Джеффри Сакса об Одессе – это очень опытный человек, грамотный, который может правильно прогнозировать те или иные события. Но мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины", – заявил Картаполов.

В лучших традициях российского "языка дипломатии" этот представитель госдумы пустился в размышления о том, как сильно будет ухудшаться положение Украины, "пока истеричный режим [Владимира] Зеленского будет вести себя как кисейная барышня". И, в отличие от увязшей на Донбассе оккупационной армии, Картаполов легко и непринужденно "захватил" сразу несколько украинских облцентров.

"И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевом", – заявил российский депутат, точно знающий, что уж он-то не останется гнить в какой-нибудь посадке под Торецком по дороге на Одессу или Днепр.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что стоит за заявлениями России о готовности к затяжной войне. По его мнению, "Кремль умышленно поднимает ставки".

Тем временем в ISW обратили внимание на то, что Россия дала "сигналы" перед переговорами в Стамбуле. В преддверии встречи Москва продолжает выдвигать ультиматумы и оперирует максималистскими требованиями, а российские официальные лица – сигнализируют о бескомпромиссной позиции. Все это свидетельствует о том, что от встречи в Стамбуле вряд ли стоит ожидать результатов.

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