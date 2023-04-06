Прошёл один год и сорок дней войны. На фронте за сутки ничего нового не произошло. Россияне опять чуть-чуть выдавили ВСУ из Бахмута, а ВСУ, в свою очередь, отодвинули путинских вояк из Марьинки. Но в целом все это в масштабах коровника или пары домов.

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Случился эпический провал с Путиным. В принципе, все уже прекрасно знали и до этого, что он плохо информирован, что он сам сознательно ограничил себя не только пространственно, но и в с точки зрения объективности и полноты информации о происходящих в стране и мире событиях. Но это никогда не было видно так наглядно как сейчас.

Теперь я даже не знаю как это получится у Пескова объяснить и обосновать, кроме как объявив Путина сумасшедшим.

Дело в том, что в Кремле Путин принимал верительные грамоты у вновь прибывших в Россию послов 17 государств. Я не поленюсь их все перечислить: Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия (?), США, Ирак, Камбоджа, Гвинейская республика и еще Европейский Союз.

Не будет большой натяжкой сказать, что представители почти всех континентов были на этом мероприятии. Выступая перед ними, Путин нёс свою обычную околесицу про собственное миролюбие и стремление к сотрудничеству и укреплению глобальной безопасности. Все шло своим чередом. Никто не ждал никакого сюрприза.

Путин был явно не в ударе (он уже давно в нем не бывает) и в конце пространной и бессмысленной речи сделал какую-то неубедительную коду, видимо рассчитывая на снисходительность аудитории, которая даже после такого вялого финала, тем не менее искупает его в аплодисментах.

Однако послы были недвижимы и все как один (включая посла марионеточной Абхазии!) не стали хлопать нелепому старичку, стоящему в окружении большого количества стягов, орлов, гербов и позолоты. Уж слишком нелепо и позорно он смотрелся на фоне всей этой неуместной в нынешней ситуации имперской роскоши.

Но если бы все закончилось этим, то это было бы полбеды. Беда началась потом, когда после драматической паузы, не услышав ожидаемых аплодисментов, он сказал, что, типа, все, можно расходится, традиционных рукопожатий и обычного в таких случаях обхода шеренги послов с дежурным неформальным обменом любезностями не будет.

Потому, что (внимание!): "…. все, на этом церемония у нас, к сожалению заканчивается потому, что санитарные ограничения до сих пор действуют, нам не удастся поговорить с вами лично, но в ходе вашей работы, я уверен, такая возможность еще представится…"

И дело даже не в том, что все (!) санитарные ограничения в связи с ковидом отменены в России с 1 июля 2022 года поставнолением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.06.22 N18 (регистрационный номер 69091).

Главное - другое. Главное в том, что он сам, Путин В.В. не далее как две недели назад, совершенно спокойно общался с людьми в Мариуполе, заходил к ним в гости, жал им руки, сам водил машину по улицам города, не соблюдал дистанцию, был без маски и перчаток и, следовательно не придерживался никаких санитарных ограничений.

А спустя несколько дней он также непринуждённо (без маски и не соблюдая дистанции), общался с Си Цзиньпином. Жал ему руки, обедал с ним ухой из стерляди и олениной с вишней, запивал винцом собственного производства и ни разу не вспомнил о санитарных ограничениях.

Нет, нет! Тема двойника не канает. Если мариупольский случай еще можно объяснить этим, то "обнимашки" с Си Цзиньпином - не получится. Не думаю, что Путин настолько оборзел, чтобы выставить вместо себя на переговоры со своим китайским начальником двойника.

Есть, правда, вариант, что как раз на вручении верительных грамот был не Путин, а двойник. И именно поэтому он придумал версию про все еще действующие санитарные ограничения. Ведь подойди он к послам поближе, слишком был бы высок риск разоблачения!

Но эта гипотеза наталкивает меня на целый ряд логических выводов. И главный из них состоит в том, что всегда, когда Путин слишком явно демонстрирует дистанцию, это означает, что в этот момент на встрече присутствует не он, а его двойник.

Я сразу вспоминаю этот невообразимо длинный стол, за которым он иногда принимает своих гостей. В частности Макрона, Шольца и пр. И все его собеседники после таких встреч говорили одинаково: Путин талдычил одно и то же, был скуп на комментарии и не хотел обсуждать никакие детали и варианты…

Так или иначе, но налицо факт: Главнокомандующий российской армии, бросив ее в бой, свалив своих солдат в тесные казармы, окопы и блиндажи, оставляя их раненными на поле боя, бросая их навалом в полевых госпиталях, лишив их элементарных человеческих удобств, поместив их в абсолютно скотские и антисанитарные условия, сам для себя считает возможным продолжать придерживаться санитарных ограничений, боясь заболеть некой вирусной инфекцией. Обращаю внимание: не сепсисом, не газовой гангреной и даже не вшами, а давно уже неопасным ковидом….

И вот это Песков российским солдатам объяснить не сможет никогда. И это все, что российские солдаты должны знать про своего гавнокомандующего. Именно за него они идут в бой и умирают. Именно ради него они берут грех на душу, убивая ни в чем неповинных людей и обрекая свою душу на вечные муки.

Армия с таким командиром не может победить никогда. Поэтому она будет разбита, а победа будет за нами. Потому, что наше дело - правое.

Слава Украине!