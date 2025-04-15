Рютте прибыл в Украину и с Зеленским посетил в госпитале раненых военных: все подробности неожиданного визита. Фото и видео

Во вторник, 15 апреля, генсек НАТО Марк Рютте неожиданно прибыл в Украину. В Одессе он вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил госпиталь, в котором военные восстанавливаются после ранений.

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Фото и видео визита были опубликованы в ОП. Отмечается, что Рютте и Зеленский пообщались с воинами и медиками об условиях лечения. Защитники Украины получают здесь всю необходимую помощь после ранений, которые они получили, выполняя боевые задания на Донетчине, Херсонщине, Запорожье, а также в Курской области.

Во время визита Зеленский поблагодарил военных за службу и защиту Украины, пожелал скорейшего выздоровления и отметил орденами "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.

Владимир Зеленский также поблагодарил боевых медиков и вручил им ордена Богдана Хмельницкого и княгини Ольги III степени, Даниила Галицкого и медаль "За военную службу Украине". Кроме ежедневной работы в заведении, они спасали жизнь украинских воинов под артиллерийскими и ракетными обстрелами в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях: оказывали помощь, эвакуировали, проводили операции.

"Вы для нас – очень важные люди. Спасибо за сохранение всех жизней. Берегите, пожалуйста, себя. За каждую вашу минуту, за каждую операцию, за все ваше время с начала войны Украина благодарна вам", – сказал президент.

Мужество украинских врачей и их вклад в спасение жизней защитников и защитниц также отметил Марк Рютте.

"Вы посвящаете этому свое время, свои дни, недели, годы. И мы это видим. Это чрезвычайно важно. И именно в этом разница между Украиной и Россией. Это разница между диктатурой и демократией", - подчеркнул генсек НАТО.

Президент Владимир Зеленский также провел отдельный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого речь шла о безопасности Украины и всей Европы.

Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку Украины с первых дней полномасштабной российской агрессии, когда Марк Рютте был еще премьер-министром Нидерландов. Президент отметил, что как тогда им удалось много важных вещей вместе, так и сейчас можно многое сделать благодаря общим усилиям.

"Абсолютно каждый видит, какая острая потребность Украины в системах противовоздушной обороны и ракетах к ним. Мы сегодня много об этом говорили. Каждый видит, как важно сохранять давление на Россию за эту войну и ради того, чтобы дожать Россию до готовности реально продвигаться в дипломатии", – сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, во время встречи речь шла о разных форматах сотрудничества между Украиной и странами – членами НАТО. Украина благодарна за продолжение работы формата "Рамштайн". По словам президента, важно сохранить его эффективность и широкую вовлеченность всех партнеров.

Владимир Зеленский и Марк Рютте посвятили значительную часть разговора отношениям с США и усилиям американской стороны в переговорах с Россией.

"Уже 35 дней Путин игнорирует американское предложение о полном прекращении огня. Недавние российские удары по Кривому Рогу, по Сумам, по другим нашим городам демонстрируют, что россияне не только настроены на продолжение войны, но и скорее сами давят на запад, чем чувствуют силу давления на себя", – добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина рассчитывает на то, что все договоренности с партнерами в Европе и Америке по ПВО будут реализованы.

"Важно также, чтобы и дальше мы все вместе работали в рамках коалиции желающих и способных обеспечить безопасность. Британия, Франция, другие страны НАТО уже активно готовят основу для контингента безопасности в Украине", – отметил Владимир Зеленский.

Марк Рютте осудил российские удары по украинским городам, в том числе обстрел двумя баллистическими ракетами Сум в Вербное воскресенье.

"Я тут сьогодні, бо вірю, що народ України заслуговує на справжній мир, справжню безпеку й захищеність у своїй країні, у своїх домівках. Моє серце з народом України. З тими, хто втратив рідних у цих нещодавніх ударах і впродовж багатьох років. З тими, хто був поранений, втратив житло або чиї мрії були зруйновані цією несправедливою та незаконною війною", – сказав генсек НАТО.

Он также заверил, что Североатлантический альянс будет стоять вместе с Украиной. По его словам, за первые три месяца этого года страны-члены НАТО пообещали выделить более 20 млрд евро помощи помощи Украине на 2025 год.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что помощь Украине в ее борьбе против российского полномасштабного вторжения в интересах безопасности Альянса. Война в Украине глобальная, там происходит борьба за мир и свободу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рютте заявил, что НАТО не участвует в переговорах по прекращению войны между Украиной и РФ. Эти переговоры ведутся Соединенными Штатами Америки вместе с Украиной и Россией.

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