НАТО не участвует в переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией – Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что НАТО не участвует в переговорах по прекращению войны между Украиной и Россией. Эти переговоры, по его словам, ведут Соединенные Штаты Америки вместе с Украиной и Россией.

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Хотя процесс двигается медленно, Рютте отметил, что это не из-за Украины, а из-за позиции России. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

"Мы как НАТО не участвуем в этих переговорах. Их действительно ведут США вместе с Украиной и россиянами. Я рад, что США сдвинули с места этот вопрос и эти переговоры сейчас продолжаются. Мы знаем, что они идут медленно, но не через Украину, а через россиян. Мяч сейчас явно на российском поле", – сказал он.

Что касается красных линий НАТО в контексте мирного процесса, Рютте отметил, что альянс не устанавливает такие линии. Однако, в целом, Альянс хочет, чтобы Украина оставалась суверенным и независимым государством, которое имеет право развиваться без угрозы со стороны агрессора.

"Я думаю, что у НАТО нет собственных красных линий, потому что мы не являемся частью этого процесса. Но, конечно, в общем, мы хотим, чтобы Украина была гордой суверенной державой, которая двигается вперед. Это то, что мы все хотим. Это должен быть справедливый и продолжительный мир. Путин никогда не должен попытаться сделать это снова", – объяснил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон может стать ключевым представителем Европейского Союза на возможных переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине. В некоторых странах, входящих в так называемую коалицию желающих, считают, что именно европейский лидер должен взять на себя координацию контактов с Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты в Украину с тем, чтобы гарантировать стабильный мир после окончания войны. Однако эти страны нуждаются в гарантиях безопасности от США.

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