'Мы разделяем одни и те же ценности': Рютте заверил, что помощь Украине отвечает интересам безопасности НАТО и Японии.

Помощь Украине в ее борьбе против российского полномасштабного вторжения в интересах безопасности НАТО. Война в Украине является глобальной и там происходит борьба за мир и свободу.

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Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Токийском университете Keйo в среду, 9 апреля. Он подчеркнул, что помощь Украине важна и для самой Японии, передает Укринформ.

"Мы разделяем одни и те же ценности, интересы и беспокойства, и наша безопасность очевидно взаимосвязана. Происходящее в Тихоокеанском регионе имеет значение для Европы. Происходящее в Европе имеет значение для Японии и для этого региона. Именно поэтому мы оба поддерживаем Украину", – сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса.

По его словам, война, которую Россия ведет против Украины, является глобальной – с привлечением северокорейских войск, иранских дронов и китайских технологий. Все это подпитывает российскую жестокость против Украины и поддерживает попытки диктатора Путина разрушить свободу по всему миру.

Для того чтобы война завершилась постоянным миром, Украина нуждается в помощи.

Страны НАТО, по словам Рютте, предоставляют 99% всей военной помощи, поступающей в Украину, включая средства противовоздушной обороны, танки, дроны и боеприпасы.

Кроме того, союзники направляют миллиарды евро, чтобы трансформировать вооруженные силы Украины в долгосрочной перспективе.

Генсек блока напомнил, что Япония также играет свою роль в предоставлении Украине нелетальной помощи.

"Мир внимательно наблюдает за этой войной и за ее результатом. Безусловно, за этим наблюдает Китай. Если позволить Путину воспользоваться силой, чтобы достичь собственных целей, это не останется незамеченным. Сегодня речь идет об Украине. Завтра это может быть Восточная Азия. В опасные времена НАТО и Япония – обе стороны – сфокусированы на развитии более сильной обороны, чтобы тратить больше на оборону. Не для того чтобы спровоцировать войну, а чтобы защитить мир", – подчеркнул генсек.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рютте заявил, что НАТО не участвует в переговорах по прекращению войны между Украиной и РФ. Эти переговоры ведутся Соединенными Штатами Америки вместе с Украиной и Россией.

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