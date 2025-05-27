'Мы не должны быть наивными': Рютте назвал страны, которые помогают России вести войну против Украины

В Североатлантическом Альянсе признали, что по меньшей мере три страны помогают России уже более трех лет вести полномасштабную войну против Украины. Речь идет о Китае, Северной Корее и Иране.

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Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, 26 мая, во время парламентской ассамблеи Альянса в Дейтоне (США), передает La Repubblica. По его словам, именно Пекин помогает Москве, поставляя товары двойного назначения и помогая обходить санкции.

"Мы знаем, что Китай является ключевым посредником войны России против Украины, поставляя России товары двойного использования и помогая ей обходить санкции", – сказал Рютте.

В то же время Северная Корея получает от России много технологий в обмен на поддержку, а Иран получает деньги от Москвы и использует их, чтобы сеять беспорядок на Ближнем Востоке.

"Эти четыре страны работают вместе, мы не должны быть наивными", – отметил генсек НАТО.

Напомним, что Служба внешней разведки Украины накануне сообщила, что Китай поставляет спецхимию, станки, порох и электроникуна военные заводы РФ, что позволяет Москве поддерживать производство оружия на высоком уровне. Зафиксировано не менее 20 таких предприятий, а 80 % электроники для российских дронов имеет китайское происхождение.

Также в апреле 2025 года командование российской армии признало участие военных КНДР в операциях против Сил обороны Украины, а именно на территории Курской области РФ. Официальный Пхеньян также подтвердил, что направил свои войска в Россию для поддержки в войне против Украины согласно договору о взаимной обороне.

Кроме того, Россия использует для ударов по Украине ракеты Северной Кореи. А Иран передает россиянам ударные дроны-камикадже типа "Шахед".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Марком Рютте усилия по обеспечению справедливого и прочного мира. Они также говорили об актуальной ситуации, совместных следующих шагах и необходимости давления на Россию.

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