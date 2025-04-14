'Русские ударили сознательно': Мерц отреагировал на ракетный удар по центру Сум и подтвердил намерение передать Украине Taurus. Видео

Фридрих Мерц, который в ближайшее время может стать канцлером Германии, прокомментировал ракетный удар росин по городу Сумы, в результате которого погибли 34 человека и более 100 получили ранения. Он подчеркнул, что россияне коварно и сознательно ударили второй баллистической ракетой после того, как люди пошли помогать раненым от первого удара.

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Об этом лидер Христианско-демократического союза сказал в интервью ARD. Политик сказал, что обстрел Сум войсками России 13 апреля – сознательное военное преступление.

По словам Мерца, это "вероломство и серьезное военное преступление, целенаправленное и умышленное".

"Было две волны нападения. Вторая пришлась, когда гуманитарные работники пытались оказать помощь пострадавшим. Это вероломство, которое невозможно превзойти. А это сознательное и намеренное тяжкое военное преступление. И я говорю всем тем в Германии, которые наивно призывают Путина сесть за стол переговоров: это ответ. Так делает Путин с теми, кто говорит с ним о прекращении огня", – заявил Мерц.

Он добавил, что был в Буче Киевской области три года назад и видел, как там действовала российская армия. Оккупанты прицельно стреляли по зданиям на третьем, четвертом, пятом этажах.

"Почему именно верхние этажи? Потому что пули попадают внутрь домов, дом становится непригодным для проживания и разрушается. Это именно то, как Путин и его армия совершают тяжелейшие военные преступления", – сказал глава ХДС.

В этом же интервью Мерц еще раз повторил, что после консультаций с Францией и Великобританией передаст Украине крылатые ракеты Taurus KEPD-350, которые она давно просила.

Как сообщал OBOZ.UA, Фридрих Мерц заявил, что был бы готов передать Силам обороны Украины немецкие дальнобойные ракеты Taurus, но при условии, что соответствующее решение поддержат лидеры ЕС. Политик отметил, что придерживался такой позиции и раньше.

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