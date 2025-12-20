'Русские на нашей земле – это в принципе несправедливо': Зеленский уточнил позицию Украины по территориальным вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил компромиссное решение насчет территорий, которое будет приемлемым для нашей страны. Согласно ему и наши Силы обороны, и российские войска должны остановиться на той линии фронта, которая есть сейчас.

Возвращать те территории, которые сейчас оккупированы Россией, Украина сможет только дипломатическим путем. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопрос журналистов.

"На мой взгляд, на сегодня возможна справедливая версия – стоим там, где стоим. Это контактная линия, в любом регионе нашего государства. Пока что так. До дипломатии... То есть "русские", что касается Донбасса, будут стоять на временно оккупированной части наших Донецкой и Луганской областей. И возвращать такие территории мы можем только дипломатическим путем. А мы будем стоять и жить на той части Донбасса, которую контролирует украинская власть", – отметил он.

Глава государства подчеркнул: в любом формате для нас важно и принципиально, чтобы украинская власть контролировала ту часть Донбасса, которая по состоянию на сегодня находится под контролем украинских войск.

"На мой взгляд, это справедливо. Хотя, если честно, то, что "русские" на нашей земле – это в принципе несправедливо, но это компромиссное на сегодня решение", – добавил Зеленский.

Тем временем Россия ультимативно требует, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области. Украинская сторона объяснила американским коллегам, что Украина не может выходить со своих территорий. Это невозможно конституционно и у украинского народа такого желания также нет.

США же постоянно хотят найти какой-то компромисс. В частности поэтому они и предложили "свободную экономическую зону" на Донбассе.

"Там не может быть тяжелого оружия, может там не может быть войск, но тем не менее там живут люди, там есть управление, там есть полицейские миссии и тому подобное. Я объяснил, что не будет так, что мы выходим, а российская армия остается, а наша армия выходит. Потому что мы не верим, что такая "свободная экономическая зона" будет в безопасности. Мы уверены, что российская армия захочет в любой момент зайти на нашу территорию, что в принципе она и делала все эти годы агрессии. Поэтому так не может быть", – подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что чтобы добиться отвода войск, должны делаться одинаковые зеркальные шаги обеими сторонами.

"Если мы отходим на 5 километров, то и они на 5 километров, мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая зона. Она может называться "свободной экономической зоной" или еще каким-то образом называться, если там есть соответствующие преференции. Но до этого всего надо еще дожить. Лучше всего, честный вариант, – стоять там, где мы стоим. Меньше компромиссов и меньше диалога. Если же будет подниматься вопрос "свободной экономической зоны", то я сказал партнерам: извиняюсь, но это решать будет народ Украины", – резюмировал гарант.

Президент также сказал, что самые тяжелые вопросы возможных мирных переговоров не изменились и остаются ключевыми. Украина уже передала свои предложения Соединенным Штатам Америки и ожидает результатов их консультаций с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты Америки имеют реальные возможности остановить российско-украинскую войну, и альтернативы им в этом вопросе пока нет. Прекращение боевых действий должно стать дипломатической победой США, а не их поражением.

