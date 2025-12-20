Соединенные Штаты Америки имеют реальные возможности остановить российско-украинскую войну, и альтернативы им в этом вопросе пока нет. Прекращение боевых действий должно стать дипломатической победой США, а не их поражением.

Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что Украине не стоит искать альтернативы Соединенным Штатам, поскольку эффективность других вариантов остается под вопросом.

"Если честно, я считаю, что это должно быть дипломатической победой Соединенных Штатов, а не поражением. И поэтому надо остановить Путина", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что теоретически, повлиять на ситуацию могли бы и представители Ближнего Востока, стран Европы, Канады, Японии и Коалиции желающих, которые уже, так или иначе, вовлечены в переговорный процесс. Однако, по его мнению, именно Америка имеет гораздо больше шансов достичь результата.

Зеленский считает, что повлиять на Россию может Китай, однако, по словам президента, Украина не видит желания с его стороны способствовать завершению войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский лидер очертил самые проблемные вопросы потенциальных переговоров о прекращении войны. Таковыми являются территории Украины, Запорожская атомная электростанция и финансирование восстановления Украины. Также президент упомянул о ряде технических аспектов, в частности вопрос гарантий безопасности. Украина передала США собственные предложения, которые они должны обсудить со страной-агрессором Россией.

Между тем в Вашингтоне заявили, что он заинтересован в завершении российско-украинской войны, однако соглашение возможно только с согласия обеих сторон. США не будут навязывать соглашение, а пытаются определить, от чего Россия и Украина готовы отказаться и что ожидают получить взамен.

В то же время кремлевский диктатор заявил, что Москва готова к переговорам и завершению конфликта в Украине. Однако, по его словам, инициатива полностью на стороне Киева и его европейских партнеров.

