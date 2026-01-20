Украина вскоре развернет новое поколение перехватчиков ПВО на базе искусственного интеллекта – WP

Украина разрабатывает новую систему противовоздушной обороны на базе искусственного интеллекта, которая способна работать автономно и реагировать на атаки быстрее человека. Проект должен стать ответом на массированные российские удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, которые особенно обострились зимой.

Об этом сообщает издание The Washington Post ссылаясь на информацию от министра обороны Украины Михаила Федорова. Речь идет о подготовке к развертыванию нового поколения отечественных перехватчиков, которые будут использовать искусственный интеллект для обнаружения и уничтожения воздушных целей.

Украина имеет четкий план по усилению контроля над собственным небом и переходу к системе, способной работать непрерывно по всей территории страны. В рамках этого подхода Минобороны подписало соглашение с американской компанией Palantir о создании аналитической платформы Dataroom. Она будет обрабатывать миллионы единиц данных с сенсоров и разведки, накопленных за годы войны, чтобы прогнозировать атаки и автоматически направлять перехватчики.

Украинский сектор военных технологий за время полномасштабной войны вырос в десятки раз: количество компаний, производящих дроны, увеличилось с нескольких единиц в 2022 году до сотен в 2025-м. Сейчас почти 90% ударов Сил обороны осуществляются беспилотниками, а производственные мощности оборонной отрасли оцениваются в около 35 млрд долларов в год.

Ключевой задачей нового ИИ-ПВО является снижение стоимости перехвата воздушных целей. Украинские разработчики отмечают, что дешевые автономные перехватчики должны уничтожать российские дроны и ракеты, стоимость которых значительно выше. Это позволит длительное время удерживать защиту городов и критической инфраструктуры, даже в условиях постоянных атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этом году россияне планируют нарастить объемы производства вооружения, в том числе БПЛА, чтобы применять до 1000 дронов в день. Однако их планы проваливаются. Украина должна догнать это количество групп перехватчиков и соответствующих мобильных групп.

