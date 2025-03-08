Рубио обсудил с французским коллегой Барро "справедливый и крепкий мир" в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио провел разговор с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Одной из тем разговора было прекращение российско-украинской войны.

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Также должностные лица обсудили пути достижения "справедливого и устойчивого мира" в Украине. Об этом сообщила представитель Государственного департамента США Темми Брюс 7 марта.

Рубио в разговоре с Барро подчеркнул, что президент США Дональд Трамп настроен на достижение мира через переговоры, а страны продолжат совместно работать по реализации этой задачи.

"Госсекретарь подчеркнул решимость президента Трампа достичь путем переговоров справедливый и крепкий мир и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать работать с Францией для достижения этой цели", — говорится в заявлении Госдепа.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел "конструктивный" телефонный разговор с Марко Рубио. Политики обсудили пути развития двустороннего сотрудничества. Среди прочих тем, о чем общались чиновники, запланированы переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

"Украина хочет, чтобы война закончилась, и лидерство США имеет важное значение для достижения продолжительного мира. Мы также обсудили пути развития двустороннего сотрудничества", – написал министр в соцсети X.

Как сообщал OBOZ.UA, переговоры Украины и США состоятся во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии в городе Джидда на Красном море. Основной их темой станет путь к миру, стороны планируют обсудить двусторонние отношения и стратегическое партнерство.

В свою очередь президент Владимир Зеленский встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом перед переговорами с официальными лицами США, которые состоятся позже на этой неделе.

Также сообщалось, что в составе украинской делегации на переговорах с США присутствует глава ОП Андрей Ермак. Американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

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