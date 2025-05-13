'Россия явно играет в игры': Каллас обвинила Путина в незаинтересованности в мире и затягивании времени

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не решится встретиться на этой неделе в Стамбуле с президентом Украины Владимиром Зеленским. Было бы хорошо, если бы 15 мая в Стамбуле состоялись именно прямые переговоры между Россией и Украиной – то есть, переговоры лидеров стран, однако сейчас российская политика направлена не на переговоры, а на затягивание времени.

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Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кайя Каллас. Именно так главный дипломат ЕС во время конференции по вопросам демократии в Копенгагене ответила на вопрос о возможных переговорах в Стамбуле.

"Я думаю, было бы хорошо, если бы они (Зеленский и Путин. – Ред) сели за стол переговоров вместе. Но я не думаю, что Путин решится это сделать", – отметила она.

Глава дипломатии ЕС напомнила, что еще более двух месяцев назад Украина первой предложила и согласилась на соответствующее предложение США относительно безусловного долговременного прекращения огня, но Россия по-прежнему не ответила на эти предложения.

"Россия явно и бесспорно играет в игры и пытается выиграть время, надеясь, что время на ее стороне. Мы не увидели никаких усилий (к переговорам) или добрых знаков с их стороны", – сказала Кая Каллас.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас военно-политическое руководство Украины готовит визит украинского президента в Турцию, где Зеленский рассчитывает на встречу непосредственно с российским диктатором.

Украинский лидер и ранее отмечал, что Украина сейчас рассматривает возможность только прямой встречи с диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Если глава Кремля не приедет, это будет финальной точкой демонстрации того, что Россия не готова к завершению войны.

Однако страна-агрессор официально еще не сообщала, кто именно будет вести переговоры в Турции. В МИД РФ лишь заявили, что на переговорах хотят обсудить, в частности, территориальные вопросы и "признание тех реалий, которые в последнее время сложились на земле".

Также известно, что на переговоры планируют приехать глава Госдепа США Марко Рубио, и спецпосланники американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф.

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