'Это война Путина, и переговоры должны быть с ним': Зеленский отметил важность встречи на высшем уровне. Видео

Высшее военно-политическое руководство Украины сейчас готовит визит украинского лидера Владимира Зеленского в Турцию. Президент Украины рассчитывает на встречу непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным, потому что переговоры с кем-либо другим россиянином не имеют смысла.

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Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский в обращении к стране по итогам 13 мая. Как отметил президент, позицию Украины относительно необходимости встречи именно с Путиным, а не кем-то другим, "очень подробно представили всем нашим партнерам", и они это поддерживают.

"Очень важен каждый сигнал, что нужно прекращение огня – длительное и безусловное. Очень важен также и каждый сигнал, что нужны прямые переговоры и на самом высоком уровне. Именно Путин в России все определяет, именно он должен решать вопросы войны. Это его война. Поэтому и переговоры должны быть с ним", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что мир понимает, кто на самом деле начал войну, и из-за кого она продолжается. Требование ведения переговоров именно с Путиным является давлением, но такое "давление нужно, чтобы в Москве перестали думать, будто мир еще может подождать", отметил украинский лидер.

"Россия много говорит о прямых переговорах, а когда доходит до дела – они прячутся. Надо решать. Надо решать с тем, от кого действительно зависит, что будет дальше", – добавил Владимир Зеленский.

Президент Украины отдельно отметил последнее заявление по этому поводу лидеров стран Северной Европы.

"В целом европейские лидеры делают сильные заявления, делают очень сильные шаги. Знаем мнение, в частности, и Китая – по поддержке прекращения огня и переговоров. Соединенные Штаты ясно и недвусмысленно говорят, что лидеры должны встретиться. Украина абсолютно готова к действительно эффективному формату разговора", – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский напомнил о последнем ударе оккупантов по Харькову, по энергетическому объекту города, "абсолютно гражданскому объекту".

"Россия – в своем духе. Когда все от них ждут ответа о прекращении огня и о прямых переговорах, они отвечают новыми ударами и штурмами", – отметил президент.

Также глава государства отдельно отметил доклад от руководителя Государственной налоговой службы Украины "по противодействию теневым схемам и обеспечению финансовой стабильности Украины".

"Для всего нашего государства это очень важно. Хорошие есть результаты. Несмотря на войну и несмотря на любую дипломатическую турбулентность, все социальные выплаты в Украине обеспечены. И так будет и дальше", – пообещал украинский лидер.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский и ранее отметил, что Украина сейчас рассматривает возможность только прямой встречи с диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Если глава Кремля не приедет, это будет финальной точкой демонстрации того, что Россия не готова к завершению войны.

Однако страна-агрессор официально еще не сообщала, кто именно будет вести переговоры в Турции. В МИД РФ лишь заявили, что на переговорах хотят обсудить, в частности, территориальные вопросы и "признание тех реалий, которые в последнее время сложились на земле".

Также известно, что на переговоры планируют приехать спецпосланники американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф.

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