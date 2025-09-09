Россия является угрозой не только для Европы, – Кошта

Россия является угрозой не только для Европы, ведь является межконтинентальной страной. Она имеет границы в Балтийском море и в Тихом океане, и США никогда не должны забывать об этом.

Видео дня

Такое заявление 9 сентября сделал президент Европейского совета Антониу Кошта во время совместной пресс-конференции с главой правительства Латвии Эвикой Силинией. "Все должны понимать, что Россия является угрозой не только для Европы, это межконтинентальная страна", – сказал он.

"США не должны забывать..."

Кошт указал, что часть России находится в Европе, другая – в Азии, а ее границы простираются в Балтийском море и в Тихом океане.

"Те, кто обеспокоен безопасностью в Тихом океане, должны учитывать Россию, потому что Россия находится не только здесь, в Балтийском море, но и по другую сторону их территории в Тихом океане. И это то, о чем Соединенные Штаты никогда не должны забывать", – сказал политик.

Кошта также заявил, что в марте 2022 года на неформальном саммите в Версале ЕС принял решение взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

"И в течение последних трех лет мы много делали для построения обороны в Европе. И, конечно, мы не создаем оборону против Соединенных Штатов, а чтобы перераспределить бремя обороны Европы", – сказал он.

По словам Кошти, также в течение последних месяцев в ЕС настойчивее "работали на разных уровнях" над стабилизацией отношений с Соединенными Штатами "как союзников и партнеров", а также с новыми обязательствами для всех государств-членов увеличить собственные расходы на оборону.

Президент Евросовета также заявил, что в контексте поддержки Украины участники Коалиции желающих работают над привлечением как можно большего количества участников из-за пределов ЕС, в частности Норвегии, Исландии, Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других.

Коалиция также стремится "обеспечить поддержку США относительно надежных гарантий безопасности для мирного соглашения в Украине".

"Нам нужно продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами, чтобы стабилизировать наши отношения как союзников, партнеров и друзей", – сказал Кошта.