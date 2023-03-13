Депутат Государственной Думы Леонид Ивлев призвал президента Франции Эммануэля Макрона не забывать уроки истории и помнить, как русские войска вошли в Париж в 1814 году, когда разгромили считавшуюся непобедимой армию Наполеона. По мнению этого невежды, "взяв Париж, Россия изменила ход истории, став самой могущественной и справедливой страной", о чём Макрон якобы всегда должен помнить.

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Этот российский парламентарий вспомнил историческое событие, когда в Париже проходил 36-й франко-британский саммит, на котором обсуждалась ситуация на Украине, где Эммануэль Макрон заявил, что две страны намерены помочь официальному Киеву перейти в контрнаступление и не допустить, чтобы эта война переросла в глобальную. При этом британский премьер подчеркнул, что оба государства договорились вместе обучать украинских морских пехотинцев, и что война закончится за столом переговоров.

Такая позиция официальных Парижа и Лондона, похоже, разозлила Кремль, который через своего парламентария решил послать угрозы Франции ​​и Великобритании. Только, как всегда, Москва забывает, что в войне с Наполеоном (1812-1814 гг.) её поддержала как раз Англия. Но когда Франция и Великобритания объединили свои силы вместе с Турцией в Крымской войне 1853-1856 гг., то Россия потерпела полное военное фиаско, хотя у неё было на 300 000 войск больше, чем у франко-англо-турецкой коалиции.

В этой войне русская армия потеряла убитыми и умершими от болезней 450 тысяч солдат из почти 900 тысячного своего войска. Коалиция тогда потеряла 137 000 солдат, при том, что ей пришлось воевать на чужой территории без прямого доступа к тылу и военной логистикой исключительно через Черное море. Это был полный разгром русской армии и 30 марта 1856 г. граф Воронцов подписал Акт о капитуляции, согласно которому России запрещалось иметь Черноморский флот, а все русские укрепления вдоль побережья Чёрного моря должны были быть снесены.

Интересно, что вышеупомянутый российский депутат Ивлев, представляющий население временно оккупированного Крымского полуострова, "забыл" об этом в силу своей политической амнезии. А за год до этого вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что Россия выиграет войну против Украины, как когда-то победил в Крымской войне его предок, писатель Лев Толстой. Так что не нужно удивляться, если вскоре украинская армия выйдет к полуострову, чтобы освободить его от временной оккупации, так как Лев Толстой не выиграл войну, а оказался на проигравшей стороне.

Однако все понимают российскую военную опасность для значительной части Европы, если Кремль угрожает вновь прийти в Париж со своей армией. Российских солдат можно навсегда остановить на украинской земле, поскольку ВСУ готовятся разгромить оккупационную армию. Но для этого необходимо достаточное количество необходимого оружия, в первую очередь современного характера, такого как ракеты и истребители, а также вооружений других типов, таких как артиллерия, танки, бронетехника и, конечно же, достаточное количество боеприпасов. На этом фоне ряд европейских стран резко увеличило финансирование собственных вооруженных сил, так как российская военная угроза может сохранится ещё на длительный срок. Варшава решила создать одну из сильнейших сухопутных группировок Альянса.

Польша планирует закупить тысячу танков у Южной Кореи, еще 250 танков у США, 600 самоходных гаубиц, тысячу бронемашин собственного производства, 288 систем РСЗО, 18 HIMARS, 96 вертолетов AH-64E Apache и 48 истребителей FA-50 производства Южной Кореи. Численность армии будет увеличена со 150 до 300 тысяч солдат, а финансирование программ оборонной политики достигнет 4% ВВП, что станет самым большим показателем среди всех стран НАТО на душу населения. Как говорится: если хочешь добиться мира, то готовься к войне. А война в Украине потихоньку входит в свою решающую фазу. Никто не вспомнит, кто выиграл первый год войны, все запомнят, кто победил в концовке. Российская армия стремится добиться хоть какого-то продвижения под Бахмутом несмотря на огромные потери.

При этом владелец группы Вагнера Евгений Пригожин, то объявляет о своей победе и взятии города, то сигнализирует общественности и Кремлю, что его частная армия может быть окружена в случае украинского контрудара. Получило по ушам и министерство обороны РФ, которое якобы не обеспечивает вагнеровцев достаточным количеством боеприпасов. Теперь бывший уголовник Пригожин объявил, что станет новым президентом Украины на следующих выборах. Кажется, он вспомнил о бывшем беженце из своей страны, предателе-президенте Викторе Януковиче, который дважды подвергался уголовному преследованию и отсидел несколько лет в тюрьме за бандитское нападение на прохожих. Но Пригожин преступник куда высшего класса. В свое время он получил двенадцать лет за разбой, шантаж и преступную деятельность. Он отсидел девять лет в тюрьме, после чего вышел на свободу и начал свою преступную деятельность, но экономического характера. Так он заработал первые миллионы, а потом и миллиарды. Разумеется, всё это происходило в бандитском Петербурге, когда в это же время Владимир Путин тоже зарабатывал свои первые миллионы, а завоевав политический Олимп, переключился на грабеж миллиардов и стал богатейшим человеком России с активами в 70 миллиардов долларов, о чём сообщает Transparency International.

Все заметили, что где-то с 2012 г. Виктор Янукович находился под жёстким внешним контролем. Все думали о ФСБ, но после последнего заявления Пригожина всё больше сомнений на его. Он был большим криминальным авторитетом для беглого экс-президента, и, похоже, шантажируя его знанием подробностей пребывания в тюрьме, подчинил Януковича и поставил в полную зависимость от себя и официальной политики Кремля, что позволило ему заслужить ещё больший авторитет у Путина. Пригожин считает себя гораздо круче за Януковича, а значит серьезным кандидатом в президенты. В этом смысле украинская сторона могла бы рассмотреть предложение о его пребывании в Украине, но только в тюрьме и конечно пожизненно. Это альтернатива, если он не потеряет свою голову под Бахмутом.