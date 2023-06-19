Протягом останнього тижня в Росії активізувалися пропагандисти, які в один голос просувають наступні наративи:

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- український наступ провалено і ніяких суттєвих втрат територій нема і не буде;

- Демілітаризація України проведена, так як український ВПК знищено;

- Продовження війни вигідне тільки Зеленському, бо інакше його команда буде знищена самими ж українцями.

- Світ, після Каховки має переживати за Запорізьку АЕС.

Отже, що за всім цим стоїть?

Росіяни прямо зараз переписують міф про цю війну. Цей міф зводиться до вже відомого постулату, що це захід розпочав війну задовго до 2022 року (ключовим є невиконання мінських угод). І нового: Україна обманула росіян, коли підписала стамбульські угоди і тому "наївні і чесні" росіяни відійшли від Києва. Харків і Херсон упускаються і про них нічого не говорять, а відразу переходять до проваленого контрнаступу. Початок переговорів (заяви китайців, лідерів африканських країн, Ватикану) на фоні зірваної каховськоі ГЕС дають сподівання Путіну, що зараз його почнуть умовляти припинити війну. Саме тому один з найважливіших наративів, які просувають російські аналітики: "Світ не захоче випробовувати терпіння Путіна із Запорізькою АЕС" (все це класичний путінський блеф по підняттю ставок). До 10.09 Путін буде тримати паузу (змусити відмовитися від паузи можуть лише китайці, але поки не видно, щоб вони це захотіли робити). Путіну потрібно провести вибори на окупованих територіях і лише після цього,, можливо, він почне більш предметні переговори. Найгірше, що поки ніхто із "миротворців" не говорить про неприпустимість виборів.

Що маємо знати ми?

Зараз росіяни спробують максимально качнути ср*чі і зради всередині країни. Їм потрібно, щоб ми пройшли літо з максимальними нервовими потрясіннями.

Тому, вкотре хочеться сказати: включайте голову.