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Блог | Россия уже объявила победу в войне. Что это значит
Протягом останнього тижня в Росії активізувалися пропагандисти, які в один голос просувають наступні наративи:
- український наступ провалено і ніяких суттєвих втрат територій нема і не буде;
- Демілітаризація України проведена, так як український ВПК знищено;
- Продовження війни вигідне тільки Зеленському, бо інакше його команда буде знищена самими ж українцями.
- Світ, після Каховки має переживати за Запорізьку АЕС.
Отже, що за всім цим стоїть?
- Росіяни прямо зараз переписують міф про цю війну. Цей міф зводиться до вже відомого постулату, що це захід розпочав війну задовго до 2022 року (ключовим є невиконання мінських угод). І нового: Україна обманула росіян, коли підписала стамбульські угоди і тому "наївні і чесні" росіяни відійшли від Києва. Харків і Херсон упускаються і про них нічого не говорять, а відразу переходять до проваленого контрнаступу.
- Початок переговорів (заяви китайців, лідерів африканських країн, Ватикану) на фоні зірваної каховськоі ГЕС дають сподівання Путіну, що зараз його почнуть умовляти припинити війну. Саме тому один з найважливіших наративів, які просувають російські аналітики: "Світ не захоче випробовувати терпіння Путіна із Запорізькою АЕС" (все це класичний путінський блеф по підняттю ставок).
- До 10.09 Путін буде тримати паузу (змусити відмовитися від паузи можуть лише китайці, але поки не видно, щоб вони це захотіли робити). Путіну потрібно провести вибори на окупованих територіях і лише після цього,, можливо, він почне більш предметні переговори. Найгірше, що поки ніхто із "миротворців" не говорить про неприпустимість виборів.
Що маємо знати ми?
Зараз росіяни спробують максимально качнути ср*чі і зради всередині країни. Їм потрібно, щоб ми пройшли літо з максимальними нервовими потрясіннями.
Тому, вкотре хочеться сказати: включайте голову.
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