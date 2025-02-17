'Россия уже готовится к межвоенному периоду': Мельник оценил угрозы и указал на главную задачу для Украины

Страна-террористка Россия готовится к межвоенному периоду. Если она в течение этого времени сможет использовать все возможности для своего военного развития, следует ожидать, что российская агрессия будет только увеличиваться.

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Такое мнение высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. По его словам, Украине нужно сохранить прочность и единство внутри государства.

"Россия уже готовится к этому межвоенному периоду. В случае, если они смогут использовать этот период эффективно для себя, то есть восстановить запасы военной техники, вооружений, возможно, в это время, если будет смягчение санкций, они смогут еще дальше раскрутить военную махину, начиная с промышленности и заканчивая идеологией, то да – логично ожидать в перспективе нескольких лет или даже поэтапно, ежемесячно, что российские способности для российской агрессии будут только укрепляться", – отметил Мельник.

В свою очередь военный эксперт полностью поддерживает мнение британского премьера Кира Стармера, что на вероятных переговорах с Россией Украина должна выступать с позиции силы для справедливого и продолжительного мира.

"Если же говорить о продолжительности паузы, то она может быть от нескольких часов до нескольких лет. Потому что даже на сегодняшний день потенциал, который есть у России, задействованный на украинском фронте, вполне позволяет России остановить боевые действия и немедленно снова начать", – подчеркнул Мельник.

Он добавил, если говорить о большем периоде времени, "то не все так просто". В случае прекращения боевых действий продуктом перемирия является не только прекращение огня. Здесь запускаются некоторые процессы, в частности, и в среде вокруг конфликта.

"Давайте рассмотрим один аспект. В российском информационном пространстве, в среде так называемых военных блогеров, сейчас очень оживилась дискуссия об опасности, которую они ожидают в случае замораживания боевых действий. Они прекрасно понимают, что остановка войны, даже если ее поставили на паузу, приведет к широкому процессу демобилизации внутри самой России", – сказал эксперт.

По его словам, речь идет о тех российских военных, которые были мобилизованы на войну, но не подписали контракт. По логике, если контракт не заключен, их должны отпустить домой. Хотя это не гарантируется, такая возможность существует и эта перспектива пугает руководство Кремля.

В России уже приступили к кампании принудительного подписания контрактов. Есть множество случаев, когда людей ставят перед выбором: либо подписываешь контракт, либо отправляешься на штурм, это типичный подход РФ. В то же время, Украине нужно эффективно использовать это время в свою пользу, также никто не знает, как будут вести себя союзники.

"Во многих странах будут проходить выборы, которые будут внутриполитическими изменениями. Не прибавятся ли к лагерю Венгрии и Словакии еще какие-то страны, где к власти придут политические силы, имеющие совсем другое видение на российско-украинскую войну, на необходимость поддержки Украины. То есть ситуация далеко не однозначная", – подчеркнул Мельник.

Он добавил, что ключевым вопросом будет то, что будет происходить внутри Украины.

"Союзники – это хорошо. Надежда на то, что Россия развалится, тоже греет душу, но главное – что будет сделано здесь, внутри Украины. То ли это будет политика, направленная на повышение устойчивости Украины, то ли повторение трагических страниц нашей истории, когда внутренние склоки сделали возможным или существенно облегчили работу внешнему агрессору", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, по словам американского президента Дональда Трампа, Владимир Зеленский примет участие в переговорах США и России. Однако, какая именно вовлеченность будет и есть ли конкретные договоренности, политик не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 февраля стало известно, что Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин попытаются договориться о прекращении огня в Украине до конца апреля или начала мая.

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