Трамп и Путин попытаются договориться о прекращении огня к Пасхе или 9 мая – FT

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин попытаются заключить соглашение о прекращении огня в Украине до конца апреля-начала мая. Вероятно, это будет приурочено к одной из двух весенних дат – Пасхе, которая будет отмечаться 20 апреля, или 9 мая, когда Россия отмечает победу СССР над нацистской Германией.

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Об этом пишет Financial Times. Издание ссылается на высокопоставленных украинских и западных чиновников.

"Путин захочет заключить соглашение в столь знаменательный день", – сказал украинский чиновник.

Издание отмечает, что те, кто разговаривал с российским диктатором во время войны, считают – главная амбиция Путина состоит в том, чтобы создать новую архитектуру безопасности, которая даст России сферу влияния в Европе. Так же, как это было во время Ялтинской конференции в 1945 году для Советского Союза в конце Второй мировой войны.

Кремлевский диктатор требует уступок от Украины по территориям, а от Запада отмены санкций.

Поскольку Россия держит перевес на поле боя, Путин может решить продолжить войну, если Трамп не согласится на все его требования, сказал Дмитрий Тренин, профессор-исследователь Московской высшей школы экономики.

Один из бывших высокопоставленных чиновников США обратил внимание на то, что в состав делегации, назначенной Трампом для переговоров с Россией, не входит его собственный спецпредставитель по российско-украинской войне Кит Келлог, призвавший усилить санкционное давление на Москву и сохранить поставки оружия в Украину.

Это свидетельствует о том, что администрация Трампа не показывает, что собирается серьезно беспокоиться о основных проблемах Украины. Путин воспринял бы это как поддержку своего взгляда на мир и шаг к реализации своей мечты о действительно глубоких противостояниях между США и Европой, подчеркнул американский чиновник.

Между тем Киев надеялся, что сможет убедить Трампа выработать общую позицию по переговорам с Россией. Хотя это будет не просто.

Руководитель ОП Андрей Ермак сказал в комментарии Financial Times, что было "вызовом" наладить тесные отношения с командой Трампа, и признал, что "нужно время", прежде чем украинская сторона сможет построить отношения такого же типа, какие были с администрацией Байдена.

Издание отмечает, что сейчас Киев и его европейские союзники смотрят на это все "ошеломленными глазами", опасаясь, что США заключат невыгодное для Украины соглашение о прекращении огня.

Как сообщал OBOZ.UA, Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что администрация Трампа пошла на уступки России еще до начала мирных переговоров по Украине. По его словам, Европа тоже должна быть вовлечена в переговоры, поскольку Трамп ожидает, что европейские союзники будут играть миротворческую роль в будущей договоренности.

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