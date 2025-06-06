'Россия убивает гражданских': посол ЕС после ракетной атаки призвала к широкой поддержке Украины

Украина за свое сопротивление российским захватчикам платит самую высокую цену – человеческие жизни. Но это борьба не только за существование нашего государства – страна борется за мир и безопасность для Европы. Именно поэтому "Украина заслуживает уважения и массовую поддержку со стороны демократического мира".

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Такими словами посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова призвала мировое сообщество к поддержке нашей страны. Дипломат из-за последней воздушной атаки захватчиков была вынуждена провести ночь в бомбоубежище, и говорит, что была напугана.

"Прошлую ночь провела в убежище вместе с Петром, моим единственным братом, который приехал в Киев меня навестить. Он опытный онколог, суровый человек, который регулярно сталкивается со смертью пациентов. Но этой ночью он был напуган. Мы все были напуганы", – рассказала она.

Катарина Матернова отметила, что минувшей ночью в Киеве погибли по меньшей мере четыре человека (в том числе трое спасателей), и 20 получили ранения. В Харькове в результате российского удара пострадали 17 человек, среди которых были дети и беременная женщина. В Тернополе и Луцке по меньшей мере 10 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в ночь 6 июня провела крупнейшую по количеству дронов и ракет воздушную атаку. 407 ударных беспилотников, 6 баллистических и 38 крылатых ракет были направлены на Киев, Луцк, Тернополь и многие другие города страны.

Матернова уверена, что это – ответ оккупантов на украинскую операцию "Паутина".

"Это было нападение в ответ на зрелищную и дерзкую операцию Украины, во время которой было уничтожено более 30% российских стратегических бомбардировщиков. Тех самых бомбардировщиков, которые терроризируют украинцев почти ежедневно. Россия унижена и разъярена. Их ответ жесток. Они убивают каждую ночь", – отметила дипломат ЕС.

Катарина Матернова подчеркнула: украинцы использовали FPV-дроны и целились в военную стратегическую инфраструктуру. Именно поэтому среди гражданских страны-агрессора нет даже пострадавших.

"А в ответ Россия убивает мирных жителей. Они бомбардируют многоквартирные дома и детские площадки. Они убивают матерей с маленькими детьми. Украина за свое сопротивление платит самую высокую цену – человеческие жизни. Но она борется за мир для всех нас и заслуживает уважения и массовую поддержку со стороны демократического мира", – подчеркнула посол ЕС в Украине.

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