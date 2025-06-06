Один с детства любил рыбалку, а другой занимался гиревым спортом: что известно о погибших во время российской атаки по Киеву спасателях
Во время российской атаки на Киев рано утром 6 июня в Киеве во время тушения пожара погибли трое спасателей. Еще девять получили ранения. Несколько шахедов один за другим прилетали в одну и ту же точку, когда спасатели уже работали там. Несмотря на это, они продолжали бороться с огнем. К сожалению, трое из них погибли.
Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZ.UA.
Любил рыбалку с детства
Сегодня ранним утром 6 июня во время российской атаки Киева погибли сразу три спасателя. Случилось это в районе "Шулявки". Как рассказывают очевидцы, несколько шахедов один за другим ударили в одну точку. А в это время пожарные уже приступили к своей работе.
Среди погибших – Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный. Еще девять сотрудников ГСЧС получили ранения.
Павлу Езгору 12 июня должно было исполниться 35 лет. Он родом из села Малий Карашин. Вместе с родителями и братом семья жила в соседнем селе Великий Карашин. Мама до сих пор работает учительницей младших классов в местной школе. Отец был агрономом, а потом ездил на заработки.
С детства Павел любил рыбалку, к этому его приучил папа. Став взрослым, он вступил в местный курень рыбаков, его там знали как опытного и исправного рыбака.
Жил Павел в Макарове со своей женой Валентиной и дочкой Софией. С началом полномасштабного вторжения России в Украину Павел Езгор служил в 54-й бригаде военным медиком, а в прошлом году перевелся в пожарную часть.
Как рассказали в селе, Павел после своего дежурства должен был приехать к родителям в село, помочь по хозяйству. Отец собирался встретить его на Житомирской трассе, однако известие о гибели Павла застало родителей врасплох.
Также у Павла остался родной брат.
"Как дальше мне жить, если твоя жизнь на небесах"
Также погиб 28-летний Андрей Ременный. В пожарной части он работал с 2017 года. У него остались отец, младшие брат и сестра, а также мачеха.
О гибели Андрея написал его дядя Виталий Ременный, военнослужащий: "В моей семье большое горе. Погиб мой племянник, спасатель ГСЧС Андрей Дмитриевич Ременный".
Третий погибший спасатель – Даниил Скадин, ему было 32 года. Дмитрий был кандидатом в мастера спорта по гиревому спорту. У него остались мама и сестра. Уже через несколько часов после трагедии мама Даниила у себя на страничке в Facebook написала: "Миленький мой сыночек, скажи, как дальше мне жить, если твоя жизнь на небесах".
Спасатели отдали честь своим погибшим товарищам. А после окончания работы с ними начали работать психологи ГСЧС.
Как сообщили в ГУ ГСЧС Киева, среди пострадавших двое сотрудников пресс-службы Павел Петров и Инна Жельчик. Павел получил травмы и находится в больнице, за жизнь Инны борются врачи. Они оба пострадали в День журналиста, который в Украине отмечается 6 июня.