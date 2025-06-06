Последствия спецоперации 'Паутина': стало известно, сколько самолетов-ракетоносцев смогла поднять в воздух Россия

Страна-террористка Россия пыталась показать "месть" Украине за операцию "Паутина" и подняла в небо в ночь на 6 июня военные самолеты с тех аэродромов, которые были атакованы украинскими дронами. Однако РФ смогла поднять только 7 стратегических бомбардировщиков, которые пришлось загрузить почти по максимуму.

Видео дня

Российская так называемая операция "возмездие" доказывает высокие потери стратегической авиации РФ в результате ударов Сил обороны. Об этом пишет Defense-Express.

По данным источников издания, оккупанты смогли привлечь к комбинированному удару по Украине пять самолетов Ту-95МС и два Ту-160, из которых в целом выпустили 36 крылатых ракет.

Таким образом, каждый самолет в среднем нес по пять ракет. Ранее же россияне загружали свои борта максимум одной-тремя ракетами, чтобы уменьшить нагрузку на них и продлить срок службы таких "дефицитных" бомбардировщиков.

Издание предполагает, что оккупанты запустили по Украине больше, чем 36 ракет, но не все из них долетели, учитывая, что часть ракет иногда "нештатно" падает на территории РФ. В таком случае загруженность бомбардировщиков была еще больше.

Аналитики отметили, что последний раз максимальную загруженность российской авиации ракетами зафиксировали в августе 2024 года, когда Россия выпустила по Украине 77 крылатых ракет с 11 самолетов Ту-95МС.

Также издание обращает внимание, что это РФ второй раз подряд использовала дефицитные самолеты Ту-160 - они обстреливали Украину также во время прошлого масштабного удара 26 мая. Причиной аналитики называют попытки оккупантов обеспечить большую мощность ракетного залпа, несмотря на нехватку стратегических бомбардировщиков.

"Если РФ захочет поддерживать аналогичный темп и мощность залпа крылатыми ракетами воздушного базирования, то альтернатив, кроме постоянно гонять ограниченное количество самолетов с полной нагрузкой, у них не просматривается. Как минимум, в краткосрочной перспективе", - отметили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 6 июня, Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Оккупанты для удара применили 452 цели: 6 баллистических и 36 крылатых ракет, а также 407 БпЛА. ПВО обезвредила 199 дронов, 4 баллистические и 32 крылатые ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!