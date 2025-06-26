'Россия только имитирует переговоры': Науседа объяснил, как можно надавить на Кремль и у кого есть рычаги влияния

Европейский Союз находится на пороге принятия 18-го пакета санкций против России. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, этот пакет санкций станет одним из самых суровых из когда-либо введенных блоком против Кремля.

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Глава государства уверен, что новые санкции помогут принудить Москву к реальной дипломатии. Об этом Науседа заявил перед заседанием Европейского совета в Брюсселе 26 июня 2025.

Хотя конкретные детали предстоящих мер пока не разглашаются, ожидается, что они будут нацелены на ключевые секторы российской экономики, а также на лиц и организации, причастные к агрессии против Украины. Президент Литвы подчеркнул, что 18-й пакет санкций отражает стремление ЕС не только ограничить способность России финансировать свои военные действия, но и подорвать ее долгосрочный экономический потенциал.

"Это, безусловно, касается энергетики, это касается банков, так называемого теневого флота. Это, безусловно, может нанести дополнительный удар по российской экономике. Я очень надеюсь, что это будет серьезно, что это будет строго, потому что это, я бы сказал, один из самых сильных пакетов, которые я могу вспомнить за последние полтора года", – подчеркнул он.

Также Науседа прокомментировал дипломатический процесс и признался, что "не видит света в конце тоннеля" из-за нежелания России договариваться.

"Россия только притворяется, имитирует переговоры. Абсолютно необходимым условием для любого мирного соглашения является прекращение огня, а пока этого не происходит", – констатировал Науседа.

Кроме европейских санкций президент Литвы считает, что влияние президента США Дональда Трампа может вынудить Москву начать реальный переговорный процесс. Науседа отметил, что Вашингтон имеет достаточно рычагов влияния и сможет применить имеющиеся у него инструменты для продвижения переговоров.

Напомним, президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге заявил, что Россия воздержится от нападения на страны-члены альянса до тех пор, пока он занимает пост главы Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик считает, что российский диктатор Владимир Путин попытается напасть на страны НАТО. Альянс гораздо сильнее РФ, поэтому страна-агрессор будет испытывать блок гибридными атакам.

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