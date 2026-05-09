В большей части Украины жара и отсутствие осадков: синоптики предупредили о пожарной опасности 9 мая. Карта

В Украине в пятницу, 9 мая, ожидается теплая погода с температурой до +25 градусов. В части областей пройдут кратковременные дожди и грозы, однако в большинстве регионов осадков не прогнозируют.

По данным Украинский гидрометеорологический центр, 9 мая по стране ожидается облачная погода с прояснениями. В прогнозе указано, что кратковременные дожди и грозы возможны в большинстве северных и центральных областей, днем – также на востоке и в Карпатском регионе. На остальной территории существенных осадков не предвидится. А в юго-западной части страны ночью и утром местами возможен туман.

Синоптики также предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который сохранится во многих областях в течение 9–11 мая. Самый высокий риск касается территорий, где длительное время не будет дождей.

Где пройдут дожди

Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов, однако в западных областях будет прохладнее – от 13 до 18 градусов.

Ветер прогнозируют юго-западный с переходом на северо-западный, скоростью 5–10 метров в секунду. И хотя май уже ощущается почти летним, в западных регионах погода будет оставаться более сдержанной.

Отдельный прогноз синоптики дали для Киева и области. Там ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, а по области возможна гроза.

Опасность возгораний

В Киеве температура ночью составит 10–12 градусов, днем – 21–23. По области ночью прогнозируют 7–12 градусов тепла, днем – до +25.

В то же время синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины. Предупреждение будет действовать 9–11 мая.

В перечень исключений вошли Крым, Волынская и Закарпатская области. Также 10–11 мая высокий уровень пожарной опасности не прогнозируют в Одесской и Николаевской областях, а 11 мая – в Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

