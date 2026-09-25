"Россия только этого и ждет": соперник Марин Ле Пен на выборах "разоблачил" её заявление об отказе от помощи Украине

Кандидат в президенты Франции Габриэль Атталь резко отреагировал на заявление Марин Ле Пен о прекращении финансовой помощи Украине. Он обвинил соперницу в том, что её позиция может подорвать безопасность Европы и создать дополнительные риски для Франции.

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Об этом Атталь написал в социальной сети X после выступления Ле Пен на мероприятии Playbook Paris Live, организованном POLITICO. О заявлении Ле Пен говорится в материале OBOZ.UA.

Марин Ле Пен во время мероприятия заявила, что у Франции больше нет финансовой возможности продолжать помогать Украине. В то же время она подчеркнула, что Париж может и в дальнейшем поддерживать Киев в других формах.

В частности, политик выступила за продолжение подготовки украинских военнослужащих и военного руководства, а также за оказание материальной и военной помощи.

"Мы можем продолжать обучать их солдат, обучать их военное руководство, мы можем оказывать им материальную, в частности военную, помощь, но мы больше не можем финансово помогать Украине", — сказала Ле Пен.

Свою позицию кандидат объяснила финансовым положением Франции. Она заявила, что страна оказалась в сложной бюджетной ситуации и связала это, в частности, с политикой президента Эммануэля Макрона.

Габриэль Атталь, баллотирующийся на президентских выборах от партии "Возрождение", раскритиковал позицию Ле Пен в социальной сети X.

Он назвал её подход к помощи Украине возвращением к идее "перекрыть кран" Киеву и заявил, что такая политика противоречит интересам безопасности Франции.

"Программа госпожи Ле Пен предельно ясна: пожертвовать нашей безопасностью и преподнести Путину Украину и Европу на блюдечке. Украина — наш щит. Бросить ее — значит нарисовать мишень у себя на спине. Россия только этого и ждет", — написал Атталь.

Таким образом, вопрос о дальнейшей поддержке Украины стал одной из тем, вокруг которых разворачивается политическая дискуссия в преддверии президентских выборов во Франции в 2027 году. На мероприятии Playbook Paris Live Ле Пен и Атталь представили противоположные подходы к дальнейшей поддержке Киева.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что угроза гибридной войны со стороны государства-агрессора РФ действительно существует, она является "реальной и задокументированной". Франция уже принимает меры по защите своей инфраструктуры.

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